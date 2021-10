Al menos 75 manifestantes podrían sufrir sentencias de hasta 27 años de cárcel por el presunto delito de sedición

Los hermanos Mackyanis y Emiyoslán Román, de La Güinera Foto © Facebook Mackyanis Román / Facebook Emiyoslán Román

El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J denunció este sábado que la Fiscalía Provincial de La Habana ha comenzado a utilizar el delito de sedición "con una connotación política" para enjuiciar a jóvenes de los municipios de 10 de Octubre y Arroyo Naranjo, en específico de los barrios La Güinera y Mantilla, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de este año.

Justicia 11J explicó que pudo consultar los Expedientes en Fase Preparatoria 143/2021 y 145/2021 (C y D) y constató que a 75 personas, muchas de ellas jóvenes de entre 16 y 21 años, les piden condenas que van desde 13 hasta 27 años de privación de libertad. Solo tres casos por los delitos conjuntos de hurto y sedición y, en otros, solo por sedición.

"La sedición está siendo usada como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política. La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista. El #11JCuba fue espontáneo", sostuvo el comunicado.

La Güinera fue uno de los barrios donde se reportaron los enfrentamientos más fuertes entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Aquí fue donde resultó asesinado Diuvis Laurencio Tejeda, de 36 años, por causa de los disparos realizados por el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, quien no enfrentó cargos debido a que la fiscalía consideró que actuó en "legítima defensa".

“Esto no puede ser. Para nadie. Esto es lo más grande. como les van a pedir toda esa cantidad de años? Mis hijos se me van a volver locos. No puedo creer que esos perros les pidan esa salvajada de años”, dijo al saber la noticia Emilio Román, padre de Emiyoslán, Yosney y Mackyanis, tres jóvenes de La Güinera para quienes la fiscalía pide sentencias de 15, 20 y 25 años de cárcel respectivamente.

La periodista Darcy Borrero, una de las colaboradoras de Justicia 11J, informó en un texto publicado en Diario las Américas , aunque Emilio Román se enteró de la suerte de sus tres hijos este 23 de octubre, ella tuvo acceso a un documento de Fiscalía firmado en La Habana desde el 1ro de octubre.

"El régimen deja que transcurran 22 días sin que las familias conozcan estas peticiones de cárcel que dejarían tras las rejas a los suyos por casi el doble de años de los que hoy tienen", destacó Borrero.

Justicia 11J dijo que, hasta ahora, han identificado siete casos de menores de 18 años y cinco casos de jóvenes con 18 años cumplidos, acusados del delito contra la Seguridad del Estado. Dos de ellos son menores que acompañan las activistas del grupo: Rowland Jesús Castillo Castro y Brandon David Becerra Curbelo, que tienen 17 años, y a quienes la fiscalía les pide 23 y 18 años de privación de libertad respectivamente.

Hasta ahora, solo en tres casos (los de Roberto Ferrer Gener, Nelson Nestor Rivero Garzón y Yeinier Ibañez Boudet) se ha dispuesto el sobreseimiento parcial por falta de elementos probatorios suficientes.

En declaraciones a CiberCuba, la artista visual y activista Salomé García, miembro de Justicia 11J, señaló que algunos de los casos que acompañaban estaban acusados de desorden público, desacato o atentado, y que de manera repentina les han puesto el cargo de sedición, sin que sus madres estuvieran al tanto, pues se enteraron por sus propios hijos cuando les llamaron de prisión.

García cree que el delito de sedición ya estaba considerado desde el inicio, según expedientes a los que el grupo tuvo acceso, pero que el hecho de que tantas personas estén ahora enfrentando ese cargo puede estar relacionado con la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre y seguir el propósito de evitar que la gente se rebele contra la policía.

Las tres personas a las que se les acusa de sedición y hurto son Giuseppe Belaunzaran Guada (16 años), Lázaro Noel Urgelles Fajardo (17 años) y Kendry Miranda Cardenas (17 años). A los dos primeros les piden 13 años de prisión, mientras que al tercero, 20 años. Todas las demás enfrentan el cargo de sedición.

Salomé García puntualizó que el delito de hurto se basa en que, cuando los manifestantes volcaron las patrullas, extrajeron cosas de su interior, como unas botas de agua. Además, en los expedientes que consultara se detalla que los acusados deberán también pagar el costo de las patrullas dañadas.

A Nelson Nestor Rivero Garzón (17 años), Yensy Jorge Machado González (18 años), Frank Daniel Roy Sotolongo (19 años), Yassell Guerra Campos (19 años), Marcos Antonio Alfonso Breto (19 años) y Emiyoslán Roman Rodríguez (18 años), les piden 15 años de privación de libertad.

A Rafael Jesus Nuñez Echenique (18 años) y Brayan Piloto Pupo (16 años), les piden 16 años de privación de libertad.

A Adrián Oljales Mora, Yunaiky De La Caridad Linares Rodríguez, Oriol Hernández Gálvez y Nayn Luis Marcos Molinet (21 años) les piden 17 años de privación de libertad.

A Yeinier Ibañez Boudet (18 años), Luis Armando Cruz Aguilera (21 años), Kevin Damián Frómeta Castro (19 años), Brandon David Becerra Curbelo (17 años) y Yunior García Vizcay, les piden 18 años de privación de libertad.

A Liliana Oropesa Ferrer (20 años), Ricardo Duque Solis y Edel Cabrera González, les piden 19 años de privación de libertad.

A Yaquelín Castillo García, Dayan Gustavo Flores Brito, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, Yussuan Villalba Sierra, Daisy Rodríguez Alfonso, Roberto Ferrer Gener, Santiago Vázquez León (21 años), Yosney Emilio Román Rodríguez, Carlos Luis Aguila Socarrás, Frandy González León, Adonay López López, Harold Michel Mena Nuviola, Jaimel Alcide Firdó Rodríguez, Alejandro Becquer Arias, Amaury Leyva Prieto, Julian Yasmany Díaz Mena, Raudel Saborin González, Juan Carlos Morales Herrera, Eduardo Alvarez Rigal y Yasiel Arnaldo Cordova Rodríguez, les piden 20 años de privación de libertad.

A Duannis Dabel León Taboada, Adael Jesús Leyva Díaz, Rolier Salazar González, Wilfredo Limonta Mesa (20 años), Elyan Segui Cruz (21 años), Osvaldo Lugo Pita, Amaury Fernández Martínez, Lázaro Daniel Cremé Bueno (21 años), Luis Miguel Oña Jiménez y Lauren Martínez Ibáñez (18 años) les piden 21 años de privación de libertad.

A Jorge Vallejo Venegas, Alexis Borges Wilson, Henry Fernández Pantera, Francisco Eduardo Soler Castañeda, les piden 22 años de privación de libertad.

A Rowland Jesús Castillo Castro (17 años), Alexander Ayllón Carvajal y Ronald García Sánchez, les piden 23 años de privación de libertad.

A Germán Berrenechea Echeverría, Eris Diógenes Mejías (21 años), Juan Walberto Verdecia, Yurema Ramos Abad, Dayan Jesús Ramírez Rondón, Andrius López Fragosa, Jose Luis Castillo de la Torre, Arielvis Rill Baró, Juan Emilio Pérez Estrada, Asley Nelson Cabrera Puente, Donger Soroa González y Yoanky Báez Albornoz, les piden 25 años de privación de libertad.

A Carlos Alberto Hernández Pérez y Alejaime Lambert Reyes les piden 26 años de privación de libertad. Y a Elieser Gordín Rojas, 27 años de privación de libertad.