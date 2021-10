Al2 El Aldeano estrena "Trastón" con fuerte tiradera a Yomil: "A ti te mataron al tuyo y tú te fuiste pa' la playa"

Tiradera a Yomil Foto © YotuTube / La Cueva

Al2 El Aldeano finalmente se decidió a complacer a Yomil luego de poco más de una semana de enfrentamiento en las redes y le ha dedicado "Trastón", una fuerte tiradera en la que cuestiona el actuar del reguetonero tras la muerte de su compañero musical y amigo El Dany.

"A mí me matan un hermano y yo voy pa' la batalla. A ti te mataron al tuyo y tú te fuiste pa' la playa", rapea Al2 sobre unas fotos de Yomil en la playa que salieron a la luz unas semanas después del fallecimiento de El Dany.

"En vez de vengar al muerto lo vendiste, te vas pal cementerio a hacerte el gran hermano y que estás muy triste, pura foto pero en la vida real por Dany nada hiciste", disparó El Aldeano.

El rapero también dedicó un fragmento de su tema directamente a El Dany: "Sé que lloras desde el cielo y te da un dolor muy fuerte ver como tu compañero ha hecho dinero con tu muerte".

Primer mensaje que le dedicó Yomil a Al2

"Más decepción es la mía, la arrogancia tuya se te nota...", dice el rapero en referencia al primer mensaje que le dedicó Yomil. "Ahora te haces el patriota so papelacero, no me beneficias me meto contigo porque quiero, si quisiera coger pauta, fama, rating y dinero entonces le tirara al Daddy Yankee verdadero".

En la tiradera de más de cinco minutos, Al2 asegura que "la valentía de Papá Yomil anda en culero" y que como rapero no tiene ningún futuro.

"Tienes más chismes que discos...farandulero eres tú que coges a tu hermano muerto pa hacerte el dolido y coger unos views".

Al final de la canción, El Aldeano le pidió que no dijera más que su música le había servido de inspiración, porque "si mi música te hubiese servido de inspiración tú no fueses ni tan chivatón ni tan sin*** como eres".

La tiradera entre Al2 y Yomil comenzó luego de que el rapero dijera en una directa que a su amigo Panter Rodríguez, uno de los presuntos miembros del movimiento Clandestinos, "le echaron 25 años, y de esos 25, 10 fueron por encontrarle restos de drogas. Para que lo manden para la casa yo creo que él lo que tiene que hacer es trapton".

