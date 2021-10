Yomil reta a Al2 El Aldeano: "Acaba de salir de la cueva"

Yomil y Al2 El Aldeano Foto © Instagram de los artistas

El reguetonero Yomil Hidalgo no parece querer ponerle fin al enfrentamiento que se desató entre él y Al2 El Aldeano, luego de que el rapero dijera que su amigo Panter Rodríguez debería meterse a hacer trapton para que lo llevaran suave con una condena por drogas.

Aunque Al2 jamás mencionó a Yomil su indirecta fue bastante directa y el reguetonero no pudo quedarse callado. Yomil publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que se decía decepcionado del rapero y se quejó de que los artistas cubanos que lo han cuestionado en los últimos tiempos son unos "chismosos faranduleros". "Tanto que criticaste eso en tus canciones y ahora actúas igual".

Al cruce se sumó el rapero Silvito El Libre, compañero musical y amigo personal de Al2, quien aseguró que "en la cueva siempre estamos puestos sin ningún pretexto". Yomil tampoco tardó en contestar esa vez y dijo que antes de tirarle a él, debía hacerlo con su propio padre, el cantautor Silvio Rodríguez.

Al2 no se ha mostrado muy enganchado con una tiradera con Yomil: "A mí lo que me interesa es hablar de la situación real de Panter. Yo lo que quiero saber es por qué son con algunas personas tan severas y con otras tan espléndidas (...) Lo que digan las demás personas a mí no me interesa y eso que puso ese muchacho yo no creo que sea conmigo mientras no ponga mi nombre", dijo Al2 en entrevista con el presentador Alex Otaola.

Pero ante la insistencia de Yomil, que ha continuado subiendo historias dedicadas al Aldeano, el rapero publicó una en la que mostraba un fragmento de un beat que, según sus propias palabras, le tiene reservado al reguetonero.

"Caballero, díganle a Aldo que acabe de salir de la cueva, que ponga fecha y hora y deje la muela, que te veo con tremendo susto preparándote más que nunca porque sabes que esta va a ser la batalla más grande de tu vida y por lo que veo ya la tienes perdida", aseguró el reguetonero.

El enfrentamiento entre Yomil y Al2 El Aldeano ha generado opiniones divididas en las redes, mientras unos apuestan por la seguridad en sí mismo de Yomil, otros lo hacen por la trayectoria de Al2, acostumbrado a las habituales tiraderas en el mundo del hip hop. Sin embargo, muchos desaprueban el cruce entre los artistas y aseguran que los cubanos deberían apoyarse más y enemistarse menos.

Yomil ha seguido insistiéndole a Al2 en que saque su tiradera de rap para él sacar la suya en trapton, con la que pretende lanzar su nuevo canal de YouTube.

