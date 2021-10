Tokischa se pronuncia sobre "Perra", su canción con J Balvin: "Lamento que la gente se sintiera ofendida"

Tokischa, J Balvin Foto © Instagram / Tokischa, J Balvin

Han sido semanas complicadas para J Balvin que se ha visto envuelto en diferentes polémicas. Pero sin duda, la más sonada ha sido la de la canción "Perra" junto a Tokischa, por la que incluso pidió perdón en un vídeo que compartió el pasado domingo y en el que aclaró que fue él mismo el que decidió retirar el controvertido videoclip de Youtube.

Y mientras que el artista decidió dar la cara a través de las redes sociales por esta polémica, Tokischa también se pronunció sobre la canción, lo hizo con la revista Rolling Stone, a la que comentó que fue J Balvin el que eligió la canción "Perra" para su álbum "José" y que viajó hasta República Dominicana para grabar el videoclip.

La dominicana explicó que la canción gira alrededor de la frase "perra en calor" y que para la letra utilizó todo el lengua asociado con los perros".

"Fue muy conceptual. Si tú, como creativo, tienes una canción que habla de perros, vas a crear ese mundo", comentó. "Entiendo la interpretación que tuvo la gente y realmente lamento que la gente se sintiera ofendida. Pero al mismo tiempo, el arte es expresión. Está creando un mundo", añadió la intérprete de "Linda".

Según indica la publicación, Tokischa ha hablado con J Balvin tras la controversia formada por la canción y que lo apoya en estos momentos. "Vino aquí para grabar conmigo y compartir su plataforma conmigo. Ahora estoy como '¿En qué metí a José?'", concluyó sobre la polémica.

El videoclip de "Perra", estrenado a principios de septiembre, incluía escenas en las que veíamos al reguetonero colombiano paseando con correas a dos mujeres disfrazadas de perros. Unas imágenes que sumadas a la explícita letra sexual provocaron un aluvión de críticas a las que incluso se sumaron la vicepresidenta colombiana y la madre del intérprete de "Mi Gente", que aseguró en una conversación con medios que no reconoció a su hijo en la canción.

La polémica fue tal que el cantante decidió borrar el videoclip de su canal de Youtube, donde solo permanece el de la canción pero sin imágenes. Sin embargo, la cantidad de críticas no disminuyó tras eliminar el clip musical y el pasado domingo decidió dar la cara en un vídeo que colgó en Instagram para disculparse con las personas que se sintieron ofendidas por este material, incluida su madre.

"Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, expresamente las mujeres y la comunidad negra. Eso no es parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como siempre me ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa. Una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres", dijo en el vídeo que colgó en Instagram.

"Como forma de respuesta y obviamente respeto, bajé el vídeo hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas por toda esta situación, estoy aquí dando la cara y hablando al respecto", agregó, antes de mandarle un mensaje a su madre.

