Joven cubano pela y afeita a un desconocido que vio en la calle y se vuelve viral

Jose Rodríguez es un joven barbero residente en Santa María, Santiago de Cuba, que se volvió viral en internet por ofrecer sus servicios de manera gratuita a un desconocido que pasaba frente al local donde trabaja.

El joven de 32 años contó a CiberCuba que no es la primera vez que pela y afeita a personas que no tienen dinero, que es algo que hace con amor, pero no le gusta publicar en las redes sociales por una cuestión de humildad.

Le preguntamos qué tuvo de especial este caso para que compartiera la historia y dice que la intención era silenciar a aquellos que lo criticaron "por pelar a un hombre sucio".

"No me da vergüenza. Entiendo que muchos se asusten al ver que paso la máquina por una cabeza sucia, pero no les hago caso y prefiero ayudar a un hombre que no tiene nada. Además yo después limpio muy bien mis herramientas de trabajo", dijo.

Rodríguez contó que en febrero alquiló un pequeño local para su negocio en Santiago de Cuba y tiene una clientela habitual, pero lo que le place es ayudar a aquellos que no tienen dinero para pagar el servicio, porque son personas con problemas económicos que viven de pensiones.

"A este hombre lo vi en la calle, con sus muletas porque le falta una pierna, recogiendo cabos de cigarro y le dije que lo pelaría", recordó con satisfacción.

El desconocido pidió al joven que le hiciera cualquier cosa, que no era tan exigente, pero el barbero rechazó la propuesta y lo peló y afeitó como a cualquiera de sus clientes.

"Él se merecía un corte de primera y así lo hice, sin ningún tipo de interés", agregó.

El servicio que recibió el hombre cuesta en Santiago de Cuba unos 170 pesos, explica Rodríguez, aunque por vivir en un barrio con un estatus social menor en su barbería tienen precios más económicos: el pelado a 70 y el afeitado a 20.

"Hay personas hospitalarias, no muchas, pero las hay", dijo cuando le preguntamos si conocía a otros cubanos que hicieran lo mismo.

Nos interesó saber su opinión sobre aquellos que aún viendo que otros tienen problemas, deciden hacerse los de la vista gorda y agachar la cabeza para eludir la situación.

"Les diría que se pongan a prueba y pasen hambre, para que vean lo malo que es. Que piensen también en que hay personas cobrando 5,000 pesos y no les alcanza para nada en la Cuba de hoy, así que imagínate lo que significa ser discapacitado y tener una chequera de 1,500", subrayó.

Un video que publicó el joven barbero cubano muestra el resultado final del corte de pelo y al hombre agradecido por el regalo tan especial que recibió.

"A este compañero hay que reconocerle los gestos que hace con la población, ya que esta humanidad está perdida. Le sugiero al Estado, a los jóvenes, al mundo, que sigan el ejemplo de este compañero. Gestos como este deben permanecer", dijo con evidente emoción el hombre.

El material se acompañó de un pequeño mensaje, escrito por el propio barbero, en el que dejó claro que no desea reconocimiento ni le interesa.

"Creo que lo importante es que las personas y el gobierno hagan más por quienes lo necesitan", finalizó.