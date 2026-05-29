Piden ayuda para padre cubano que enfrenta solo la enfermedad de su hijo

Un video publicado en Facebook por el activista cubano Norge Ernesto Díaz Blak, conocido como «Noly Blak», se viralizó al mostrar el momento en que entrega 9,000 pesos cubanos a un padre de Holguín que cría solo a su hijo con parálisis cerebral infantil (PCI), tras ser abandonado por su esposa.
En el video difundido en redes sociales, Noly Blak le explica al padre que el dinero fue donado por un amigo cristiano que trabaja como camionero en Estados Unidos: «Robert, un cristiano amigo mío que es camionero en Estados Unidos, me mandó 9,000 pesos para ti, que yo sé que tú estás inventando para comer».
El padre rompe en llanto al recibir la ayuda. Antes de que le entregaran el dinero, había relatado su situación al activista: «Yo venía orando por ahí, por la calle, señor, ayúdame, no tengo nada para mí».
El niño padece PCI, condición que le impide sostener el cuello por falta de fuerza muscular, y está siendo sometido a rehabilitación física. En el video se observa cómo el activista pregunta sobre el estado del menor y los ejercicios que le realizan para intentar recuperar movilidad.
Noly Blak recordó en el video que el padre ya había acudido a él anteriormente en busca de ayuda: «La otra vez, tú fuiste a mi casa llorando. Que tu mujer te había dejado. Y que ahora tuviste un ingreso grande con el niño. Y tu mujer andaba volando».
El activista prometió además gestionar un coche especial para el niño si llegan más donaciones: «Si viene un coche especial se lo vamos a dar, oíste». El padre respondió con humildad: «Nos hace falta».
El caso refleja una realidad dolorosa y recurrente en Cuba, donde familias con niños con discapacidades severas enfrentan condiciones de extrema precariedad sin apoyo institucional suficiente.
No es la primera vez que Noly Blak interviene en casos similares. En 2023, el gobierno cubano retiró la chequera de asistencia social a una madre de Las Tunas con una hija con parálisis cerebral tras la visibilización del caso por parte del activista. En julio de 2025, también intervino en la desgarradora historia de una abuela y su nieto en Gibara, Holguín, tras el internamiento psiquiátrico de la madre del menor.
En ese caso, Noly Blak declaró que prefería comprar directamente los artículos necesarios y exigía comprobantes para garantizar transparencia en las donaciones.
La diáspora cubana en el extranjero desempeña un papel cada vez más importante como red de apoyo para familias vulnerables. Sus donaciones y ayudas suplen carencias que el régimen cubano no ha logrado resolver tras décadas de crisis económica y deterioro de los servicios sociales.
Preguntas Frecuentes sobre Ayuda a Familias Vulnerables en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Noly Blak y qué tipo de ayuda ofrece en Cuba?
Noly Blak es un activista cubano que se dedica a brindar apoyo a personas en situación de extrema vulnerabilidad en Cuba. A través de donaciones realizadas por la comunidad dentro y fuera de la isla, Noly distribuye recursos y ayuda directa a familias necesitadas, especialmente aquellas con niños con discapacidades severas o personas sin hogar. Su labor se centra en visibilizar casos de pobreza extrema y movilizar solidaridad ciudadana.
Publicidad
¿Cómo está afectando la crisis económica a las familias cubanas con niños discapacitados?
La crisis económica en Cuba ha generado un contexto donde las familias con niños discapacitados enfrentan condiciones de extrema precariedad. La falta de apoyo institucional suficiente y la escasez de recursos esenciales obligan a estas familias a depender de la caridad y las donaciones para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y equipos de movilidad. La ausencia de políticas públicas efectivas agrava la situación, dejando a muchos cubanos en una lucha diaria por la supervivencia.
Publicidad
¿Qué papel juega la diáspora cubana en el apoyo a los más vulnerables en la isla?
La diáspora cubana juega un papel crucial en proveer apoyo informal a los más vulnerables en la isla. A través de donaciones monetarias y materiales, los cubanos en el extranjero contribuyen significativamente al alivio de las condiciones de pobreza extrema que afectan a muchas familias en Cuba. Esta red de solidaridad suple en parte la ausencia de un sistema de protección social eficaz en el país, mostrando el impacto positivo de la comunidad internacional en situaciones de crisis.
Publicidad
¿Cuáles son algunos de los casos recientes que Noly Blak ha apoyado?
Recientemente, Noly Blak ha intervenido en varios casos de familias en extrema pobreza en Holguín, como el de una madre con tres hijos que vivían sin hogar digno, logrando recaudar más de 3 millones de pesos para proporcionarles una vivienda adecuada. También ha apoyado a una pareja de hermanos con ataxia y VIH, ayudando a recaudar más de un millón de pesos para mejorar sus condiciones de vida. Estos casos destacan la labor del activista al visibilizar y movilizar recursos para los más necesitados en Cuba.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.