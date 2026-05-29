Piden ayuda para padre cubano que enfrenta solo la enfermedad de su hijo

Un video publicado en Facebook por el activista cubano Norge Ernesto Díaz Blak, conocido como «Noly Blak», se viralizó al mostrar el momento en que entrega 9,000 pesos cubanos a un padre de Holguín que cría solo a su hijo con parálisis cerebral infantil (PCI), tras ser abandonado por su esposa.

En el video difundido en redes sociales, Noly Blak le explica al padre que el dinero fue donado por un amigo cristiano que trabaja como camionero en Estados Unidos: «Robert, un cristiano amigo mío que es camionero en Estados Unidos, me mandó 9,000 pesos para ti, que yo sé que tú estás inventando para comer».

El padre rompe en llanto al recibir la ayuda. Antes de que le entregaran el dinero, había relatado su situación al activista: «Yo venía orando por ahí, por la calle, señor, ayúdame, no tengo nada para mí».

El niño padece PCI, condición que le impide sostener el cuello por falta de fuerza muscular, y está siendo sometido a rehabilitación física. En el video se observa cómo el activista pregunta sobre el estado del menor y los ejercicios que le realizan para intentar recuperar movilidad.

Noly Blak recordó en el video que el padre ya había acudido a él anteriormente en busca de ayuda: «La otra vez, tú fuiste a mi casa llorando. Que tu mujer te había dejado. Y que ahora tuviste un ingreso grande con el niño. Y tu mujer andaba volando».

El activista prometió además gestionar un coche especial para el niño si llegan más donaciones: «Si viene un coche especial se lo vamos a dar, oíste». El padre respondió con humildad: «Nos hace falta».

El caso refleja una realidad dolorosa y recurrente en Cuba, donde familias con niños con discapacidades severas enfrentan condiciones de extrema precariedad sin apoyo institucional suficiente.

No es la primera vez que Noly Blak interviene en casos similares. En 2023, el gobierno cubano retiró la chequera de asistencia social a una madre de Las Tunas con una hija con parálisis cerebral tras la visibilización del caso por parte del activista. En julio de 2025, también intervino en la desgarradora historia de una abuela y su nieto en Gibara, Holguín, tras el internamiento psiquiátrico de la madre del menor.

En ese caso, Noly Blak declaró que prefería comprar directamente los artículos necesarios y exigía comprobantes para garantizar transparencia en las donaciones.

La diáspora cubana en el extranjero desempeña un papel cada vez más importante como red de apoyo para familias vulnerables. Sus donaciones y ayudas suplen carencias que el régimen cubano no ha logrado resolver tras décadas de crisis económica y deterioro de los servicios sociales.