Padre denuncia muerte de su hija embarazada por falta de atención médica en Cuba

Elianne Rodríguez Foto © Facebook

El padre de una embarazada cubana fallecida por falta de atención médica apropiada ha denunciado su caso este domingo en redes sociales.

Elianne Rodríguez Molina, que cursaba su tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, se encontraba con 39.4 semanas de gestación cuando ingresó el 26 de octubre en el hogar materno que se encuentra ubicado en la calle Ahogado esquina con el 6 sur de la provincia Guantánamo, informó el padre en la cuenta de Facebook de su hija fallecida.

El día 29 del mismo mes, a las 5:30 am aproximadamente, se dirigió al baño donde cayó y sufrió un trágico accidente. De inmediato sus compañeras de cuarto y la enfermera auxiliar le prestaron socorro conduciéndola hasta su cama.

La enfermera y sus compañeras también pidieron socorro a la base de ambulancias que se encuentra a 5 metros de la sala pero los encargados de esa dependencia no cumplieron con el protocolo de auxilio ya que no se encontraba el médico responsable de la sala y no contaban con ninguna ambulancia disponible para trasladar a la enferma hacia el hospital, detalla el padre.

"Las compañeras de cuarto gritaban desesperadamente '¡una ambulancia!’, ‘¡una ambulancia!’, pero la responsable del área de ambulancia le respondía en tono grosero '¿de donde me la saco?'", prosigue.

El traslado de la embarazada no tuvo lugar hasta las 6:40, cuando el protocolo de ética médica indica un tiempo máximo de 25 minutos a partir de la hora de socorro.

"Desde las 5:30am hasta las 6:40 am mi pequeña hija sufrió de convulsiones", cuenta el padre. "Después de tanta demora, cuando la trasladaron al hospital en el transcurso del camino falleció, encontrándose en estos momentos el bebé en estado crítico".

"Hechos como estos suceden a diario, yo como padre, familiares y amigos pedimos justicia ante este terrible crimen", concluye el progenitor.

Muchos cubanos no tienen más remedio que acudir a las redes sociales para denunciar las negligencias médica, que se han multiplicado en los últimos meses a causa del colapso de servicios y centros hospitalarios en la isla.

La semana pasada, la Dirección Provincial de Salud de la provincia cubana de Holguín anunció en Facebook la creación de una "Comisión investigadora de las quejas de los familiares de fallecidos" por coronavirus en ese territorio.

La legislación cubana no permite que los familiares de las víctimas de una negligencia o desatención médica demanden al organismo estatal. Es el propio MINSAP el que decide cuándo abrir investigaciones, dictamina los culpables y toma medidas disciplinarias. Muy pocos casos acaban en los tribunales.

Entre ellos puede citarse la instrucción penal a una enfermera por el caso de 2019 de negligencia en la vacunación, que provocó la muerte de una bebé y problemas de salud de otras dos niñas que fueron inmunizadas con la vacuna PRS contra las paperas, el sarampión y la rubeola.