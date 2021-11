Exiliados preparan flotilla de barcos en Miami en apoyo a la marcha del 15 de noviembre en Cuba

El Movimiento Democracia convocó al exilio cubano de Miami a participar el domingo 14 de noviembre a las 12 del mediodía en una flotilla y en una cadena humana de solidaridad en apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, planificada para el 15 de noviembre en Cuba.

Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, precisó en conferencia de prensa de este lunes que la flotilla y la cadena humana de solidaridad en respaldo a la manifestación en Cuba será en la dársena de Biscayne Boulevard, entre las calles 8 y 9 del noreste de Miami.

“Es muy joven, Yunior García no es ni será nunca un terrorista. No se vende ni se ha vendido, no es pagado por nadie y lo único que hemos hecho desde el destierro es llamarle y preguntarle cómo podemos ayudar y si sería bueno o no que vayamos frente a Cuba a hacer una flotilla”, indicó Sánchez, que denunció la campaña de descrédito del régimen contra los promotores de la marcha y contra líderes del exilio que la apoyan.

Representantes de varias organizaciones en el exilio, entre ellas la Asamblea de la Resistencia Cubana, se sumarán a la flotilla y a la cadena humana de solidaridad en Miami para apoyar la marcha.

“Mi llamado es sobre todo a los cubanos que están fuera de la isla, a que el día 15 de noviembre no quede nadie en casa, a que el día 15 de noviembre todos salgamos a la calle porque si Cuba está en la calle, nosotros también tenemos que estar”, dijo el activista por los derechos humanos, Félix Llerena.

“También quiero enviar un mensaje a esa comunidad internacional que sigue diciendo que el exilio cubano está dormido, que el exilio cubano ha dejado solo al pueblo cubano. Yo creo que nosotros estamos demostrando que el pueblo cubano no está solo”, añadió.

El músico y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Omar Sayut, envió un mensaje a los jóvenes residentes en la isla, a los que pidió que no se dejen desvirtuar por el régimen.

“En estos últimos días he estado viendo cómo él régimen ha intentado sacar a los jóvenes, les pone música, les vende cerveza…. Mi énfasis es a los jóvenes, no se entretengan porque esto el régimen lo está haciendo para desvirtuarlos de la convocatoria del día 15”, acotó.

"Sus hijos merecen crecer en libertad y no ser reprimidos ni asesinados y al mundo le digo: Ojos sobre Cuba el día 15, Cuba nos necesita a todos unidos", dijo la también activista Anisley Pérez, en un mensaje dedicado a las madres cubanas.

El Movimiento Democracia promueve en las redes sociales la etiqueta #MundoOjosSobreCuba, para llamar la atención sobre lo que ocurra el 15 de noviembre en la isla.

En días recientes, el gobierno de Cuba atacó a Ramón Saúl Sánchez y lo vinculó con la organización de Marcha. En el programa oficialista Mesa Redonda el gobierno difundió una grabación de una breve llamada telefónica entre Sánchez y Yunior García. El audio fue editado y manipulado para presentarlo como prueba de la presunta "complicidad" entre el exilio histórico de Miami y los promotores de la marcha cívica en la isla.

Sánchez respondió a la manipulación de la información y a la acusación de terrorismo que le hizo el Estado cubano, asegurando que el gobierno de Miguel Díaz-Canel "está desesperado por tratar de desacreditar (el movimiento social que se está dando en Cuba) y comenzarle un proceso penal inventado a Yunior García Aguilera".

El líder de Movimiento Democracia señaló, además, que "el terrorismo lo está creando Díaz-Canel con esas turbas armadas, tratando de intimidar a la sociedad civil", en referencia a la campaña que ha desplegado el gobierno cubano compartiendo fotos de acciones preparativas organizadas bajo el pretexto de "defensa de la Patria" en las que se pueden ver cubanos armados con palos que aseguran estar listos para defender el régimen.