Piden 27 años de cárcel a manifestante cubano del 11J baleado dentro de su casa en Cárdenas

Las autoridades cubanas piden hasta 27 años de prisión para Daniel Joel Cárdenas Díaz, un manifestante del 11J, que fue baleado frente a su esposa y niños por tropas especiales (Boinas Negras) del Ministerio del Interior.

Su esposa, Marbelis Vázquez Hernández, contó a Martí Noticias que el abogado le comunicó sobre la condena. “Dice el defensor que todavía no le ha llegado la petición fiscal, que debe tenerla esta semana, pero para que me fuera preparando para los años que le piden”, dijo.

“Me parece que por tirar piedras e ir a una manifestación, es demasiado, porque ellos están cuidando los bienes de ellos, lo que mi esposo les hizo a ellos, y lo que me hicieron a mí y a mis hijos ¿quién me lo paga? Ellos entraron por la fuerza a mi casa, tiraron tiros”, recordó.

El momento en que los oficiales presuntamente disparan al manifestante en el interior de su vivienda, quedó grabado en un video que subió a las redes sociales.

“El 13 de julio, a las 11 de la mañana yo estaba en mi casa con mis tres niños menores de edad y su papá estaba jugando con ellos. De pronto, por la ventana entreabierta, veo un camión lleno de guardias que se bajaban con perros y armas. Uno de los ‘boinas negras’ empieza a golpear mi puerta y a darle patadas. Yo salgo y pregunto ¿qué pasa? Miren mis hijos gritando, tienen miedo”, refirió la esposa.

“De pronto por el patio de mi casa, siento unos tiros. Mi perra viene corriendo y detrás, dos uniformados de negro y uno de civil, con armas, que son los que entran en mi casa y le disparan a mi esposo. Él cae en el piso lleno de sangre y a mí me arrodillan en un rincón con mis hijos. Luego recogen a mi esposo y se lo llevan con una herida de 12 centímetros en la cabeza. Después me decían que era mentira que Daniel Joel estaba herido, pero yo ya pude verlo y vi su cicatriz, pero no recuerda que se la causó”, denuncia.

En octubre, el caso fue presentado por el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza. Cárdenas Díaz, de 36 años, se encuentra en prisión preventiva en el penal Agüica de Colón, Matanzas.

El joven enfrenta acusaciones por los delitos de sabotaje, desórdenes públicos, propagación de epidemias y corrupción de menores. “Yo hice una denuncia a la Fiscalía Militar sobre eso. ¿Por qué corrupción de menores? Esos niños que andaban con él son nuestros vecinos. Los obligaron a decir que mi esposo les pagó para ir a la manifestación y aun así les echaron un año de internamiento. Están en una cárcel de menores. Uno tiene 12 y el otro, 14”, explicó Vázquez.

“Aquí en Cárdenas hay mucha gente que fue herida de bala durante las marchas, pero ya salieron de la cárcel bajo fianza, incluso uno es vecino mío”, aseguró.

La organización Cubalex cuenta más de 1200 detenidos o personas en paradero desconocido a causa de las protestas del 11J en varias ciudades del país. Más de 600 siguen presos, de acuerdo con el listado. Algunos ya han sido condenados en procesos sumarios.