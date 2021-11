Daniela Rojo fue amenazada por la policía por incitar a "manifestaciones y desórdenes públicos"

Daniela Rojo Foto © Facebook Daniela Rojo

La activista Daniela Rojo, una de las moderadoras del grupo Archipiélago, fue amenazada este martes por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), luego de ser citada para una "entrevista" en una estación de Guanabacoa, en La Habana.

Rojo declaró a CiberCuba que esta vez no la interrogaron, como ocurrió durante una detención que enfrentó en octubre, y que los oficiales de la PNR que la recibieron se limitaron a realizarse una "advertencia formal" a través de un documento.

"Fue simplemente advertirme para que no siguiera convocando en las redes para la Marcha del 15N", expresó.

En un post que publicó en Facebook al salir de la estación, la joven de 25 años precisó que podría ser procesada por "incitar a 'manifestaciones y desórdenes públicos' a través de mis redes sociales".

"Tengo un problemita con los policías y no es nada personal, creo que pedirles a estas personas que lean, que se instruyan, que me den argumentos y no consignas es pedirles demasiado", agregó.

Daniela Rojo, quien fue una de las más de 1200 personas detenidas a partir de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio y pasó casi un mes privada de libertad, se ha destacado en los últimos meses por su activismo en defensa de los derechos humanos y como miembro del grupo Archipiélago.

El pasado 12 de octubre también fue detenida en su casa y sometida luego a un interrogatorio de varias horas.

"Es increíble cómo la Seguridad del Estado asume que tiene todo el derecho de imponerse sobre los ciudadanos de la manera que lo hace. El desconocimiento burdo y cruel que tienen en materia de derechos humanos los pone en un plano de cinismo que quizá algunos de ellos hasta ignoren", dijo en ese entonces en sus redes, al quedar en libertad.

Mientras más se acerca la Marcha Cívica por el Cambio, más aumenta la represión en Cuba contra quienes disienten con el sistema y respaldan la iniciativa. El régimen ha anunciado que esos días las calles del país estarán militarizadas y que quienes promuevan la participación o participen pueden ser procesados jurídicamente, pues considera que la manifestación es "ilegítima".

No obstante, hasta ahora Archipiélago, sus líderes, moderadores y miembros, continúan defendiendo su derecho a manifestarse y aseguran que el 15 de noviembre saldrán a las calles a exigir el cese de la represión por motivos políticos, la liberación de los más de 700 presos políticos que hay actualmente en cárceles cubanas y una solución democrática a los conflictos que se viven en el país.