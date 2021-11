¡Ya está aquí el videoclip de "Hobby" de Jacob Forever y Mawell!

Jacob Forever en el videoclip de "Hobby" Foto © Youtube / Jacob Forever

¡Jacob Forever continúa imparable! Tan solo unos días después de lanzar "Rubia 26", el reguetonero cubano sorprendió con el estreno del videoclip de "Hobby", su colaboración con Mawell.

Aunque la canción vio la luz casi un mes atrás, no ha sido hasta ahora que los dos cubanos presentaron el video oficial, que está disponible en el canal de Youtube del intérprete de "Hasta que se seque el Malecón", donde apenas unas horas después acumula miles de visualizaciones.

En la producción audiovisual vemos a los dos cantantes interpretar la letra de la canción en la que hablan de que no creen en el amor porque lo tienen como un hobby. "Juego antes que jueguen conmigo por gustoni. Nos comemos y luego somos amigos o desconocidos. Na' que ver con nadie y menos contigo", dice el estribillo del pegadizo tema.

Fue en septiembre cuando El Inmortal dio a conocer que iba a colaborar con Mawell en este tema, que está siendo muy bien recibido por sus seguidores.

Entonces, el cubano compartió la curiosa historia de que cómo surgió esta inesperada unión en un vídeo que colgó en su perfil de Instagram.

"Esto no me había pasado en mis 21 años de carrera artística. Llevo dos días que cada vez que entro en Instagram, me mandan la misma canción", dijo, haciendo referencia al tema "Hobby" del cubano Mawell. "Yo no sabía que hacer, la canción me gustó, me encantó, hasta que el chamaquito me escribió y me dijo 'hay varios artistas que se quieren hacer la canción, pero yo quiero que te montes tú'", añadió. Y ante la propuesta que le hizo, Jacob Forever no dudó y grabó su parte de la canción, que casi un mes y medio después tiene su propio videoclip.

¿Qué te parece el resultado de su unión?

