Emprendedora cubanoamericana lanza colaboración con la icónica serie de televisión Friends

Emprendedora cubanoamericana Kathleen Fuentes y elenco de Friends Foto © Instagram/ Friends - kathleenlights

La emprendedora cubanoamericana Kathleen Fuentes, más conocida como Kathleen Lights, lanzó una colección de edición limitada de esmaltes de uñas con la popular serie de televisión estadounidense Friends, según una publicación de la revista People en Español.

La edición limitada lleva por nombre Friends x Lights Lacquer y cuenta con ocho colores diferentes de esmaltes veganos, que van desde los tonos lilas, azul claro y oscuro, verde, y los tonos rojos, naranjas y amarillos.

La marca se identifica por una caja donde aparecen el sofá, el marco de la puerta y los colores de la icónica sitcom de los 90 y se titula The One Where Friends Collabs With Lights Lacquer!, en el mismo formato que los episodios de la serie.

El emprendimiento de Fuentes sobresale en el mercado precisamente porque el producto que propone está libre de crueldad animal. Asimismo, la marca de belleza resalta por la forma en que representa la identidad de su creadora.

"Mi cultura cubana y el hecho de haber crecido en Miami han influido mucho en la línea, especialmente en los tonos", dijo a People en Español. "Mi cultura es una gran parte de lo que soy, y me encanta mencionarla en mi canal y mi trabajo cada vez que puedo".

La también influencer, que cuenta con 7,5 millones de seguidores en las redes sociales, eligió cuidadosamente el nombre de cada uno de los esmaltes para esta colección especial. Relaxi Taxi, How You Doin?, The One Where, Unagi, We Were On A Break, Central Perk, I Got Off The Plane, He's Her Lobster, son algunos de los títulos, en homenaje también a sus episodios favoritos de la serie de TV.

"No solo pruebo cada tono individualmente para estudiar su opacidad y acabado; también me aseguro de que cada uno sea algo que me guste y que mis fans y clientes también adoren", afirmó la joven empresaria. Cada tono y color es escogido de forma personal por ella, pues prefiere ese toque distintivo que una sus conocimientos sobre maquillaje, teoría del color y la influencia del mundo que la rodea.

Fuentes adoraba pintarse las uñas desde la infancia y expresarse a través de sus manicuras. Su pasión la ha llevado a colaborar, además, con marcas de belleza como ColourPop, Morphe Brushes, y tiene su línea de ropa y accesorios, Lights Label.

La legendaria comedia de televisión Friends se emitió durante 10 temporadas. Sus protagonistas, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer alcanzaron un reconocimiento mundial que dura hasta hoy. El primer episodio se estrenó en 1994 y el último en 2006.

Recientemente lanzaron un especial, 25 años después, con nuevos récords de audiencia en la plataforma de streaming HBO. Los seis actores conversaron sobre lo que supuso la ficción para sus carreras, repasaron guiones antiguos y repitieron su mítica noche de trivia en el set original de la serie.

