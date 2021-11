Los memes no perdonan al agente Fernando

Dr. Carlos Leonardo Vázquez (Agente Fernando) Foto © Meme en redes

Los cubanos inundaron las redes sociales con memes del médico Carlos Leonardo Vázquez González, tras revelarse que era el "agente Fernando" de la Seguridad del Estado.

El agente Fernando fue "quemado" para aportar al pueblo de Cuba presuntas pruebas de la relación del dramaturgo Yunior García con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la operación de difamación contra el actor, líder de la plataforma Archipiélago e impulsor de la marcha del 15N, no salió como esperaban.

El polémico destape del espía es representado en las redes sociales de los cubanos con mensajes de humor que comparan al agente Fernando con el personaje cinematográfico James Bond. Así destacan el ridículo que está haciendo el gobierno en su campaña de descrédito a los líderes de la oposición.

Otro personaje cinematográfico que los cubanos han relacionado con el agente Fernando es Batman, quizás porque vuela enmascarado en la noche y tiene una doble vida.

Un meme hace juego con el concepto de "perro chivatón" y muestra la foto del espía editada con la cara de un can de la raza "Carlino", lo que indirectamente hace referencia al nombre real del agente, Carlos.

El agente Fernando también fue mostrado como "un felipista". Esto es en referencia a una broma que circula en Facebook, entre cubanos, por una persona que reclamó dos felpas de pelo faltantes en un paquete que compró.

"Convertir a un agente de 24 años de experiencia en un payaso en 24 horas, es otra de las ventajas de estar conectados por la Libertad", dijo un ciudadano en Facebook. Acompañó su mensaje con una foto vieja en que se aprecia un cuadro de Fidel Castro tirado en un contenedor de basura, ahora acompañado del agente Fernando.

El dibujante Garriga compartió una caricatura del agente que lo desmitifica ante los ojos de los comunistas. En el humor también se refleja la paranoia que sufren los cubanos por eso de que "cualquiera puede ser agente de la Seguridad del Estado", un constructo creado por el gobierno para generar desconfianza y miedo entre compatriotas.

En este sentido mostraron al doctor Francisco Durán García, un rostro popular en la Televisión Nacional por su conferencia diaria en la crisis del coronavirus, como "el agente Paco" haciendo referencia al hipocorístico de su nombre.

El agente Fernando trabajaba para la Seguridad del Estado desde hace 25 años. En 2019 participó junto con García Aguilera y otros activistas cubanos en un taller sobre "El papel de las fuerzas armadas en un proceso de transición". El evento se realizó en Madrid y estuvo auspiciado por la universidad norteamericana Saint Louis.

El exespía Gerardo Hernández Nordelo organizó un acto en un barrio de La Habana para presentar al agente Fernando en su comunidad. La Televisión Nacional compartió imágenes de vecinos congregados frente a la vivienda del oncólogo "para expresarle admiración".

También el Ministerio de Salud Pública de Cuba calificó de “héroe” al médico. Elogiaron el trabajo del espía por "denunciar de manera pública las verdaderas intenciones detrás de la supuesta marcha pacífica" convocada para el próximo 15 de noviembre en el país.

Yunior García Aguilera, por su parte, dijo que espera que el agente Fernando fuera mejor como médico que como espía. "Lo cierto es que no tengo mucho que decir. Su destape no me sorprendió en absoluto. Y francamente creo que exageran al llamarlo 'agente'. Para mí, más bien debe tratarse de algún tipo de informante", comentó en su perfil en Facebook.