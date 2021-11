Profesor David Martínez responde a audios manipulados por la Seguridad del Estado

David Martínez Espinosa, el profesor expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por promover la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, desmintió un audio manipulado por el Guerrero Cubano donde intentan acusarlo de incitar a la violencia.

El activista –quien es ingeniero químico e impartía las asignaturas de Química y Matemática en la Universidad de Ciencias Médicas de esa provincia del centro de la isla– mostró evidencias de la manipulación del material, obtenido por la Seguridad del Estado tras el hackeo de su cuenta de Telegram.

Denunció que en este audio presentado por el canal de Youtube de un vocero del régimen conocido como Guerrero Cubano, intentan hacer ver que él está incitando a vandalizar las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) y a que la población de Cienfuegos apedree a elementos de la Policía durante la marcha, convocada para el 15 de noviembre en varias ciudades del país.

La plataforma Archipiélago manifestó su respaldo a Martínez Espinosa, y denunció que "similar a lo sucedido a Yunior García Aguilera, hoy el Guerrero Cubano descontextualizó y editó mensajes de audio del profesor David Martínez para transmitir una imagen incierta".

Post de Archipiélago. Facebook

"Sin embargo, en este caso, tenemos los audios originales para presentar a la ciudadanía. Aquí les dejamos nuestra respuesta. Ante el autoritarismo, respondemos con civismo. Ante la manipulación, respondemos con pruebas que verifican nuestro accionar", subrayó el grupo, surgido en agosto en la red social Facebook y que ya cuenta con más de 30 mil miembros.

Martínez Espinosa explicó al respecto que hace algunos días le fue hackeada su cuenta de Telegram, lo cual notificó a todas sus amistades, para que aumentaran su seguridad en sus dispositivos.

Sin embargo, la Seguridad del Estado logró acceder a algunos audios con miembros de Archipiélago a través de los cuales se debatían cuestiones sobre la manifestación del 15 de noviembre.

El video del Guerrero Cubano fue editado de modo tal que se le escucha a Martínez Espinosa alentar al vandalismo contra los establecimientos en MLC y la Policía el día de la manifestación.

Sin embargo, el audio original mostrado por el joven profesor muestra que se trataba de una conversación donde Archipiélago asegura que cualquier llamado a la violencia ese día provendría de miembros de la Seguridad del Estado, pero que los actos de violencia no pueden descartarse en una población reprimida por más de 60 años.

"Yo no dudo que alguien sin ser de la Seguridad del Estado tenga realmente deseos espontáneamente de caerle a pedradas a una tienda en MLC, porque la tienda del MLC es el ícono del oprobio, y yo no dudo que espontáneamente, sin ser azuzado por la Seguridad del Estado tenga deseos de hacerlo. Tampoco dudo que alguien tenga deseos de apedrear un policía, porque es el ícono del desprecio, es el ícono de la monstruosidad que significa ser comunista en Cuba (fragmento descontextualizado por el Guerrero Cubano). Yo no lo dudo, pero entiendo lo que tú estás diciendo. Entiendo que si alguien después de toda la campaña que ha hecho Archipiélago a favor del civismo y la paz defiende la violencia, probablemente sea alguien de la Seguridad del Estado. Pero entiendo a Helen, estamos hablando de un pueblo muy dolido y dañado antropológicamente. Un pueblo que tiene muchas heridas abiertas, y que permanentemente recibe nuevas heridas. (...) Hay mucha cosa contenida en el corazón de los cubanos y eso es muy peligroso", se escucha en el audio original.

Al desmentir el video del Guerrero Cubano, el joven activista dijo que se está defendiendo de la imputación de un delito falso.

"Si yo no aclaro este video Fiscalía me toca la puerta de la casa para acusarme de incitación a delinquir", aseguró.

En segundo lugar, dijo, demostrarles que el Guerrero Cubano miente a su audiencia, y que su canal de Youtube no es fiable, ni honesto, y recorta, edita y manipula los audios para justificar las acusaciones de la Seguridad del Estado contra los manifestantes pacíficos y cívicos de Archipiélago.

Los jóvenes de Archipiélago también debatían mediante mensajes de audio que fueron robados por el régimen las rutas alternativas a tomar para evadir la represión gubernamental sin exponerse, ya que las vías propuestas en las notificaciones que se entregaron a los gobiernos provinciales estarán militarizadas e impedidas por las autoridades represivas, detalló el activista.

Martínez Espinosa contó que en ellos "se habló de salirnos del centro de la ciudad para no entorpecer el tráfico y manifestarnos en un parquecito nuevo en las afueras de la ciudad. Yo me opuse porque por allí no pasa casi nadie y no nos va a ver el pueblo".

Explicó que la intención de que la marcha transcurra ante la mirada de la población cienfueguera responde a que los manifestantes se enfrentan "a un régimen tan represivo y terrorista como es el gobierno cubano, que es capaz de masacrar a manifestantes desarmados y pacíficos que salieron a reclamar sus derechos el 11 de julio".

"Si nos vamos hacia donde no hay personas nos estaremos poniendo en bandeja de plata para que el gobierno nos reprima sin que nadie pueda quedar de testigo", aseguró.

Luego de que el gobierno cubano considerara ilegal la Marcha Cívica convocada por Archipiélago ha emprendido una campaña de descrédito y difamación contra los miembros de esta plataforma, como el dramaturgo Yunior García Aguilera y la joven villaclareña Saily González, a quienes también intentaron fabricarles delitos.

El pasado 19 de octubre el joven profesor universitario denunció que fue expulsado de su trabajo por sus críticas al régimen cubano y por su vínculo con la protesta pacífica del 15N.

Reveló que la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas en Cienfuegos, Arelys Falcón Hernández, sustentó la medida en su postura ideológica y lo acusó de hacerse eco de "falsas noticias sobre el escenario cubano actual y de sus dirigentes" y de incitar a la juventud cubana a "una confrontación directa en contra de nuestro proceso social".