Agente Fernando sobre su hijo que vive fuera de Cuba: "Él me apoya y vive orgulloso de los ideales que defiende su padre"

El doctor Carlos Leonardo Vázquez González, destapado esta semana como el "agente Fernando" de la Seguridad del Estado, concedió este viernes una entrevista al diario oficialista Granma en la que explica cómo llegó a convertirse en un agente de los Órganos de la Seguridad del Estado y confiesa que su hijo vive fuera de la isla.

González apareción en TV este lunes como parte de la operación de difamación contra el actor y dramaturgo Yunior García Aguilera, impulsor de la plataforma Archipiélago, que ha convocado la Marcha Cívica por el Cambio del próximo del 15 de noviembre.

En septiembre del 2019, Vázquez González participó junto con García Aguilera y otros activistas cubanos en un taller sobre "El papel de las fuerzas armadas en un proceso de transición", auspiciado por la universidad norteamericana Saint Louis, y realizado en su filial en Madrid.

"Estoy sentado hoy para hacer esta denuncia pública al pueblo de Cuba", dijo el agente, antes de describir a García Aguilera como un "líder creado por manuales" y un "desestabilizador".

El espía también calificó la Marcha Cívica del 15N como "ilegal" y aseguró que busca "generar un clima de inseguridad, desestabilización e ingobernabilidad". Además, acusó a García Aguilera de estar "buscando un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo".

El reportaje de Granma y otros materiales aparecidos esta semana en medios oficialistas buscan presentar al "agente Fernando" como parte de una misión heroica.

El diario oficial se permite frases como sus "ojos son más transparentes que las lágrimas que le salen cuando habla de su otro yo", y despliega una biografía plagada de sentimentalismos.

"En medio del zarpazo sorpresa a los planes de la contrarrevolución y el reconocimiento del pueblo a la labor de años del agente Fernando, ¿cuál ha sido la reacción de familiares y amigos más cercanos?", pregunta Granma.

"Mi familia, mi hijo específicamente, no vive en Cuba, pero me apoya y me dijo claramente que vive orgulloso de los ideales que defiende su padre. Mis amigos y colegas también han sido un gran apoyo", responde el agente.

Un reportaje emitido esta semana por la cadena América Tevé había revelado el espía tenía un hijo residente en Tampa, Florida.

"Luego de mi graduación, en ese año, tuve la oportunidad de trabajar en un campamento de lisiados de guerra, que se denominaba 26 de Julio, ubicado en el Cacahual. Allí Cuba recibía a los lisiados del conflicto interno, que estaba ocurriendo en El Salvador. Esa fue mi primera experiencia sobre lo que podía significar un conflicto y me abrió el camino a darle una interpretación real, a actuar para evitar cosas así en el futuro de Cuba. También allí conocí a muchos hombres, que dieron sus vidas por una causa justa", cuenta también el "infiltrado".

"En el año 1997 se produce en el país cierto auge de la disidencia, pues aunque ya desde antes se estructuraban grupúsculos contrarrevolucionarios, impulsados desde el proyecto Democracia, del expresidente norteamericano Ronald Reagan, o de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), también se veía un crecimiento de los fondos, de direcciones para atender a Cuba, organizaciones subcontratistas de la NED en América Latina y en Europa, etcétera", añade el agente Fernado.

"Todo eso generó que dentro del país fueron surgiendo los líderes de manuales, simulando a aquellos que habían existido en Europa del Este en la década de los 80 del siglo pasado", asegura.

El médico-agente también dijo al órgano del Partido Comunista que fue preparado "para hacer en el sector de la Salud, lo mismo que Yunior ha estado realizando en la cultura". "La misión es provocar una revolución de colores en nuestro país, se suponía que yo debía movilizar el gremio sanitario, ganar simpatizantes", dije Vázquez González.

Mientras tanto, las redes sociales cubanas están inundadas de memes en los que los cubanos se burlan del agente destapado.

Los comentarios de los lectores al pie de la noticia de Granma compartida en Facebook tampoco contribuyen a la imagen heroica de la propaganda oficial.