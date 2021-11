Pelotero cubano Dariel Fernández retenido en centro de Inmigración en Texas tras fugarse de equipo Sub-23 en México

El pelotero cubano Dariel Fernández Foto © Ecured

El lanzador cubano Dariel Fernández, uno de los 12 peloteros que se fugaron del equipo Sub-23 en México, está retenido desde hace casi un mes en el centro de inmigración El Valle, en Texas, tras cruzar la frontera y pedir asilo político.

“Simplemente pasan los días y pasan los días, estamos super desesperados. Simplemente no pasa nada, ellos ven a la gente ir y venir. No nos dan noticia. Yo llamo y lo único que me dicen es, está en espera de audiencia”, dijo Yisel medina, familiar del pelotero, en declaraciones a America Tevé.

Tras su fuga, Dariel Fernández contactó a Carlos Pérez, agente de peloteros, para que lo representara.

“Oficialmente ya soy su representante, soy agente de él, lo que pasa es que para hacerlo a nivel de papeles. Tiene que estar del lado de acá”, indicó Pérez al citado medio, y precisó que Fernández todavía tiene posibilidades de entrar a jugar en el equipo del Miami-Dade College y aspirar al draft amateur.

En ese caso ya se encuentra su colega también fugado en México, Loidel Rodríguez, y el exlanzador del equipo Cuba, Andy Rodríguez.

La oficina de abogados de Inmigración de Miami, Gallardo Law, que atiende el caso de Dariel Fernández, cree que, a no ser que exista alguna información que todavía las autoridades no han revelado, no hay motivos para que no hayan liberado a Dariel. Consideran, además, que se trata de un caso con posibilidades para que le concedan asilo político.

“El problema es que cuando una persona cruza la frontera sin papeles, obviamente está expuesto a que lo detengan. Sin embargo, en el caso específico de Dariel no sabemos qué es lo que está pasando. Pensamos que hay algo que no sabemos, alguna información. Lleva más de 21 días detenido y es algo que nos sorprende porque casi todos los demás que estaban han salido y solo queda él”, dijo Jesús Novo, abogado de Gallardo Law, quien estima que a pesar del retraso, el joven acabará saliendo sin problemas.

Otros de los fugados se encuentran ya en Estados Unidos, entre ellos Ubert Mejías, Loidel Rodríguez, Yeiniel Zayas y Miguel Antonio González. Diasmany Palacios, por su parte, está próximo a iniciarse en el béisbol colegial de ese país.