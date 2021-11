Académica argentina desmiente declaraciones del agente Fernando

Agente Fernando en la televisión cubana Foto © Captura de video de YouTube de Radio Rebelde

Una académica argentina reaccionó airada a las declaraciones que dio la televisión cubana el médico cubano Carlos Leonardo Vázquez González, quien fungió durante 25 años como miembro de la Seguridad del Estado.

Laura Tedesco, vicedecana de humanidades y ciencias sociales en la Saint Louis University, en su campus de Madrid, mostró su indignación al escuchar las declaraciones del "agente Fernando", quien acudió al programa televisivo Palabra Precisa a narrar su trabajo al servicio de la dictadura, oculto dentro de "grupos contrarrevolucionarios".

"Estoy escuchando al desagradable espía en Palabra Precisa, de la televisión cubana. ¡Cómo miente!", afirmó la académica en su cuenta de Twitter.

Laura fue una de las organizadoras del taller efectuado en Madrid en el que se conocieron el espía y el actor y dramaturgo Yunior García, principal promotor de la Marcha Cívica prevista para el 15 de noviembre.

La politóloga -que vive en Madrid pero no es española como dijo el médico, sino argentina-italiana-, aclaró en un hilo de tuit que al evento efectuado en la capital española solo asistieron personas del mundo intelectual.

"Me gustaría poder informar a la Seguridad del Estado correctamente: no hubo dos militares, no hubo ningún militar. Tanto el invitado chileno como el español son ¡académicos!", precisó.

Laura, quien codirige en su universidad el proyecto denominado 'Diálogos sobre Cuba', desmintió varias de las afirmaciones hechas por el espía en la entrevista con la prensa estatal cubana, preocupada por las mentiras de Vázquez González y por su posible efecto en las personas que participaron en el seminario.

Acerca de Yunior García, quien fue el principal objetivo de las calumnias del doctor, la profesora subrayó que es totalmente falso que lo hubieran invitado al taller para prepararlo para la manifestación de artistas que ocurrió el 27 de noviembre pasado frente al Ministerio de Cultura.

"Lo invitamos porque es un tipo brillante y lo conocimos cuando fuimos a ver su obra de teatro Jacuzzi. Los otros jóvenes también fueron invitados porque son brillantes", recalcó.

Por último, la académica señaló que en el seminario de Madrid jamás se habló de intervención.

"Yo espero que el gobierno español realice una protesta formal, porque el gobierno cubano metió un espía en España en un evento donde iba a estar un ex presidente español", dijo Laura, en referencia al ex presidente Felipe González, uno de los participantes en el evento.

El "destape" por parte de la Seguridad del Estado cubana del agente Fernando forma parte de la campaña de descrédito orquestada contra Yunior García para impedir que más personas se sumen el 15N.

El sábado, el líder de la plataforma ciudadana Archipiélago expresó que el espía no ha sido nunca un amigo cercano suyo.

"Es un tipo ahí que, de casualidad, estuvo tres días en Madrid en un evento conmigo, hace casi tres años. Se trata de un señor que, a todos los jóvenes que estábamos allí, nos pareció que era imposible tener más pinta de... Bueno, de lo que al final resultó ser", señaló.