Rodiles: «Si mañana Trump dice que no va a tomar acciones contra Cuba, se acabó todo»

El opositor cubano Antonio Rodiles lanzó una advertencia contundente en una entrevista con la periodista Tania Costa para CiberCuba. Según dio este lunes en directo, en su opinión el exilio cubano y la oposición no tienen palancas propias para presionar al régimen de La Habana y dependen casi por completo de la voluntad del presidente estadounidense Donald Trump.

«Si mañana por equis razón Trump amanece y dice: 'Fíjense que no, que por tal situación y tal situación no voy a tomar acciones en Cuba, se acabó todo. ¿Qué tenemos?», planteó Rodiles, coordinador del proyecto opositor Estado de Sats.

La pregunta resume lo que Rodiles considera el principal problema estratégico del movimiento opositor cubano, que a su juicio es la ausencia de cartas propias. «Todo esto está pasando, Tania (Costa), porque no tenemos cartas. No hay cartas, no las tienen. La gente está viendo cómo maniobra», afirmó.

Rodiles dirigió una crítica directa a los congresistas cubanoamericanos, a quienes describió como actores que maniobran con excesiva cautela para no irritar a la Administración Trump.

«A mí me hizo gracia entre comillas cuando Trump dijo que ningún republicano le había dicho nada. De momento salieron ellos (los congresistas republicanos de la Florida) a ver cómo decían que sí, que sí le habían dicho, pero con un cuidado tremendo», señaló.

El opositor pidió abandonar la euforia respecto a lo que puede pasar en Cuba y adoptar el realismo político. «Hay que tener en el mundo político un realismo también que implique que yo diga tengo el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. No tengo el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10», explicó. Para Rodiles, el debate urgente que no se está dando es cómo construir esas palancas y no, cómo celebrar señales externas.

El controvertido opositor trazó un paralelo con Venezuela para ilustrar el riesgo de depender de un actor externo cuyas prioridades pueden cambiar sin aviso. Recordó que Trump llegó a elogiar a Delcy Rodríguez, figura del chavismo que asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, generando confusión entre los opositores venezolanos.

«Entonces es como un desazón que tiene que ver con que los venezolanos tampoco tienen cartas», dijo.

Este análisis se produce en un momento de máxima presión de Washington hacia La Habana. Trump firmó una orden ejecutiva el 1 de mayo que amplía sanciones contra Cuba en sectores de energía, defensa, minería y finanzas, e incluye sanciones secundarias a bancos extranjeros. A pesar de esas medidas, Rodiles insiste en que la oposición no ha construido una agenda propia.

Al ser preguntado si le gustaría estar en Cuba en este momento, Rodiles explicó que salió de la isla por razones personales y que desde el exterior puede ver dinámicas que no percibía desde adentro.

«Estar dentro de la isla es estar atado también de pies y manos, estar bajo la mirilla del régimen, y no tuviera la voz que estoy teniendo ahora», dijo.

Reveló además que vivió una campaña de desprestigio en el exilio, y que la propia Seguridad del Estado cubana llegó a decir que no necesitaba actuar contra él. «Ellos decían no, no le vamos a pasar por arriba porque lo están liquidando desde afuera», afirmó.

Sobre si las pequeñas y medianas empresas privadas cubanas están vinculadas a GAESA, el conglomerado militar-empresarial del régimen, Rodiles respondió con matices.

«Cuba no es un escenario en blanco y negro. Sí hay individuos que están completamente vinculados al poder, son parte del poder. De hecho el poder los ha usado. Pero no todos».

La congresista María Elvira Salazar respaldó públicamente la estrategia de Trump y Rubio hacia Cuba el 6 de mayo, afirmando que existe «una esperanza real para una Cuba libre».

Rodiles, sin embargo, advierte que la esperanza sin cartas propias es insuficiente. «Tenemos cartas o no tenemos cartas. Si no tenemos cartas, hay que discutir a ver cómo las tenemos, y es lo que no se está haciendo».