Emigrados en Francia rechazan intervención militar extranjera e impulsan democratización de Cuba

Miembros de la recién creada asociación Foto © Cortesía

La Asociación Francia por la Democracia en Cuba (AFDC, por sus siglas en francés) rechaza una intervención militar extranjera, apoya a Archipiélago y al Consejo para la Transición y pide crear canales humanitarios independientes para aliviar la pobreza y desigualdad en la isla, declaró su presidente Alberto Guadalupe.

Confiamos en la capacidad del pueblo para liberarse por si mismo y rechazamos cualquier intervención militar extranjera en Cuba, que facilite al régimen a presentarse ante el mundo como víctima y ante los cubanos como defensor de la soberanía, subrayó una nota de la recién creada AFDC.

Alberto Guadalupe, presidente de AFDC / Foto: Cortesía

El acceso a la libertad y a la democracia plenas del pueblo cubano por vías pacíficas, respaldada en una constitución que garantice los derechos humanos, y la abolición del régimen de partido único, son los objetivos principales de la AFDC, que también propone la creación de canales humanitarios independientes para aliviar la pobreza de los ciudadanos.

"La solución en Cuba la tenemos que encontrar los cubanos. Por tanto apoyamos la sociedad civil cubana comprometida con la transición democrática pacifica", apuntó Guadalupe.

Annia Ricardo / Foto: Cortesía

Ante la crisis política, económica y sanitaria, la AFDC propuso:

1) Establecer un corredor humanitario mediante la apertura de al menos dos puertos para los envíos de alimentos, medicinas y equipamiento médico, productos de higiene, materiales de construcción, ropa y calzado, sin límite de cantidad, sin aranceles incluso sin ser equipaje acompañante.

A modo de transparencia, es imprescindible que el control aduanal se limite a impedir el acceso al país de bienes ilícitos. Por otra parte la distribución de la ayuda debe recaer en las organizaciones no gubernamentales elegidas por quienes envían la ayuda; aun cuando estas no tengan un vínculo manifiesto con el gobierno (CDR, FMC, etc) o iniciativas individuales.

2) El retorno al país del personal médico en el extranjero con el fin de que puedan atender a sus compatriotas.

3) Aceptar cualquier ayuda internacional ya sea en materia de vacunación o de desarrollo económico.

Ileana de la Guardia / Foto: Cortesía

Medidas de corto y mediano plazo para el desarrollo económico y social de Cuba

1) Apertura a la iniciativa privada de todos los renglones de la economía donde la acción del Estado no es necesaria (Agricultura, construcción, gastronomía, pequeña y mediana industria)

2) Los medios del Estado deben servir exclusivamente al desarrollo de la maltrecha infraestructura del país (carreteras, energía, ferrocarril, telecomunicaciones,) así como a sus misiones esenciales (seguridad y justicia al servicio del pueblo, educación y salud).

3) Apertura al sector privado de las importaciones de insumos para la economía incluso sin aranceles cuando estos no son producidos en el país con el fin de favorecer la creación empresarial.

Medidas de corto y mediano plazo para el desarrollo de la democracia en Cuba

1) Establecer una verdadera libertad de expresión y derecho a la información que garantice la transparencia del ejercicio de funciones públicas. Acceso a los medios de información incluso extranjeros

2) Garantizar los derechos constitucionales vigentes como el derecho a manifestarse pacíficamente de todos los ciudadanos así como la legalización de los espacios de debate político.

Armando Valdés Zamora / Foto: Cortesía

¿Qué esperamos del Gobierno de Francia, La Unión Europea y el resto de organizaciones internacionales?

1) Una condena firme y contundente por parte del gobierno francés de la represión de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 y que reconozca el carácter dictatorial del gobierno cubano.

2) Que exijan la liberación de los detenidos arbitrariamente el 11 de julio y en los días siguientes por haber ejercido sus derechos humanos y constitucionales a manifestarse.

3) Que exijan la liberación de todos los prisioneros políticos que estén en el país.

4) La congelación por parte del gobierno francés de toda exportación que pueda servir al gobierno cubano para reprimir a su propio pueblo, armas, municiones así como autos destinados a la policía o a las fuerzas armadas.

La ejecutiva de la Asociación Francia por la Democracia en Cuba, encabezada por Alberto Guadalupe, está integrada por Annia Ricardo, Ileana la Guardia y Armando Valdés Zamora; y está abierta a la incorporación de cuantos cubanos emigrados en ese país europeo compartan sus objetivos y demandas.