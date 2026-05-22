Candidato presidencial de Francia acusa a su país de abandonar a Cuba por “miedo a Trump”

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Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI) y candidato presidencial para las elecciones francesas de 2027, denunció este jueves en X la falta de apoyo de Francia a Cuba y acusó al gobierno galo de no actuar por «miedo a Trump».

En su mensaje, Mélenchon describió a Cuba como «asediada, martirizada y ahora directamente amenazada de intervención militar de EE.UU.», y señaló un caso concreto cuando citó que las piezas de repuesto para una central eléctrica de tecnología francesa instalada en la isla están retenidas en contenedores de la naviera CMA CGM, controlada por la familia Saadé, que se negó a entregarlos pese a que Francia había prometido hacerlo.

«Ninguna ayuda francesa. El miedo a Trump. Las piezas de repuesto de la central eléctrica francesa instalada allí están en los contenedores que CMA CGM de Saadé ya no quiere entregar. Sin embargo, Francia había prometido», escribió el político francés.

De acuerdo con una búsqueda, al parecer Mélenchon se refiere a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y considerada la mayor unidad generadora de electricidad en Cuba. Construida en la década de 1980 con tecnología de la firma francesa Alsthom (actual Alstom), y debido a esa infraestructura de origen francés, la planta depende de componentes y sistemas especializados cuya reparación se ha vuelto cada vez más compleja con el paso de los años.

CMA CGM, la tercera mayor naviera de contenedores del mundo, suspendió sus reservas de carga hacia y desde Cuba «hasta nuevo aviso» entre el 14 y el 18 de mayo, junto a Hapag-Lloyd. Según Reuters, esa medida podría afectar hasta el 60% del tráfico marítimo de la isla.

La decisión de ambas navieras se produjo tras la firma por parte de Donald Trump de la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo, que amplió las sanciones contra Cuba y elevó el riesgo de sanciones secundarias para empresas extranjeras que operen con GAESA, el conglomerado militar cubano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fijó el 5 de junio como fecha límite para que esas empresas corten vínculos con GAESA.

El trasfondo energético que subyace al reclamo de Mélenchon es grave. Cuba arrastra una crisis eléctrica estructural que en diciembre de 2025 registró déficits de generación superiores a los 2,000 MW, con apagones de más de veinte horas diarias en algunas zonas. El ministro de Energía cubano, Vicente de la O Levy, admitió entonces que los cortes continuarían en 2026.

Desde 2015, cuando General Electric adquirió la empresa francesa Alstom, Cuba perdió acceso a créditos franceses para el mantenimiento de sus plantas termoeléctricas, según señaló el funcionario cubano Roberto Morales Ojeda. El caso de las piezas retenidas en contenedores de CMA CGM ilustra cómo la presión estadounidense alcanza ahora incluso a compromisos previos de terceros países.

La declaración de Mélenchon llega en un momento de máxima tensión. Trump afirmó el miércoles que no creía necesaria una escalada porque Cuba «se está desmoronando», mientras que el canciller cubano Bruno Rodríguez había calificado semanas antes las declaraciones del mandatario estadounidense sobre «tomar el control» de la isla como una «amenaza clara y directa de agresión militar».

El posicionamiento de Mélenchon sobre Cuba no es nuevo. LFI tiene una larga trayectoria de apoyo al gobierno cubano y de rechazo al embargo estadounidense. En marzo, la eurodiputada del partido Emma Fourreau anunció su viaje a Cuba con la flotilla «Nuestra América» para, según sus palabras, «romper el bloqueo estadounidense».

Mélenchon anunció su cuarta candidatura presidencial el 3 de mayo, lo que convierte su mensaje sobre Cuba en un posicionamiento de alto perfil en plena campaña, a poco más de un año de las elecciones francesas de 2027.