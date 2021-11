Se cumplen tres años de la muerte del actor cubano Jamil Jaled

Jamil Jaled Foto © Ecured

Este sábado se cumplen tres años del repentino fallecimiento del joven actor cubano Jamil Jaled, un hecho que conmovió a miles de sus seguidores en la isla.

El popular galán de la televisión cubana estaba a punto de cumplir 42 años cuando fue víctima de un paro cardiorrespiratorio. Faltaban cuatro días para el 10 de noviembre de 2018, la fecha de su cumpleaños.

Tras el incidente Jaled fue trasladado al Palmetto General Hospital de Hialeah, donde falleció.

El actor llevaba 10 años viviendo en Miami-Dade y aunque ya había iniciado el camino para reincorporarse a las artes escénicas, al momento de su deceso trabajaba en HGreg, empresa dedicada a la compraventa de autos.

Varios actores cubanos lamentaron la noticia, entre ellos Mijail Mulkay, amigo y compañero de profesión de Yamil, quien manifestó: "Me quedo frió ante noticias como estas, el amanecer de hoy fue la muerte de de este amigo, con quien compartí años en el ISA de La Habana y luego varias veces ya en la parte profesional, hombre, amigo y sobre todo buena persona, buen viaje hermano mío que La Paz sea contigo más allá de la vida y que todos los tuyos que se quedan de este lado reciban mis condolencias, que aunque de sobra se que no servirá de mucho al menos tu donde quiera que estés sí sabrás lo triste que me pone esta noticia".

Yamil Jaled se graduó en la especialidad de actuación en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana en el año 1997. Dio sus primeros pasos en los escenarios de la isla con el grupo de teatro Rita Montaner, donde se mantuvo hasta que dio el gran salto a las pantallas televisivas del país.

Su rostro comenzó a destacar en varias series dramatizadas como el policiaco Tras la huella, Un hombre de San Leopoldo o Violetas para mamá y en producciones de cine.

Uno de sus trabajos más importantes fue el teleteatro Réquiem por Yarini donde encarnó al famoso proxeneta cubano Alberto Yarini Ponce de León (puede verlo a continuación).

En el año 2008 Yamil Jaled salió de Cuba rumbo a Estados Unidos para reunirse con su exmujer, la cubanoamericana Maité Elizalde. Desde entonces residía en la ciudad de Miami, donde concedió entrevistas para populares canales locales.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.