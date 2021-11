Profesora dice que estudiantes extranjeros golpeados por policía en Villa Clara cometieron una indisciplina grave

Una profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, declaró que los estudiantes sudafricanos de dicha institución golpeados por la policía, en la madrugada de este domingo, habían cometido una "indisciplina grave", luego de que circularan imágenes en redes sociales del incidente.

En conversación con medios especialista, la docente, que presuntamente estuvo en el momento en que acontecieron los hechos en la residencia estudiantil, comentó que la violencia se desató a partir de una fiesta de cumpleaños en el edificio.

“En la madrugada del domingo, celebraban un cumpleaños sin ninguna dificultad que comenzó a las 4 de la tarde. Cerca de las 12 de la noche comienzan a lanzar latas hacia el piso de abajo, elevan la música y empiezan a hablar en un tono muy alto”, explicó.

Según la profesora, cuyo nombre no fue revelado, los jóvenes, aparentemente bajo el efecto de bebidas alcohólicas, no hicieron caso al llamado que les hizo el personal de seguridad y protección y de carpeta para que bajaran la música. “Realmente fue un momento muy difícil, no se podía dialogar con los estudiantes y necesitamos el refuerzo de la policía para poner orden”, expuso.

“Fue una indisciplina grave, con agresión verbal, de gesticular y hablarle con palabras obscenas a las personas que se encontraban en el turno de guardia”, sostuvo. De acuerdo con sus declaraciones, de la supuesta indisciplina participó un grupo de entre 15 o 20 estudiantes y uno de ellos incluso casi agrede físicamente a una trabajadora, de no ser porque otros se interponen. La policía detuvo a cuatro estudiantes y los llevó a la unidad de policía.

También aseguró que no se trataban de hechos aislados, ya que hace dos semanas estudiantes sudafricanos con personas ajenas a la institución y portando bebidas alcohólicas querían ingresar al edificio, ante lo cual un agente de protección les llamó la atención. “Ellos ·respondieron de modo inadecuado”, indicó.

En el video que circuló en horas más tempranas se aprecia claramente cómo los policías golpean a los jóvenes indefensos, algo que no condenan los profesores y estudiantes entrevistados por la prensa oficialista.

Cuatro estudiantes de medicina del Congo, en abril de 2019, resultaron lesionados durante una protesta violenta que involucró a fuerzas antimotines en la residencia estudiantil de la Universidad de Ciencias Médicas Salvador Allende, en La Habana. Los estudiantes hacían reclamos por el pago pendiente de estipendios, y mejoras en las condiciones de alojamiento.