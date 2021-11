Anciana de 74 años saldrá el 15N para exigir el fin de la dictadura en Cuba

María Casado Ureña Foto © Twitter / Familia Miranda Leyva

La anciana cubana María Casado Ureña, de 74 años e impedida física, aseguró que saldrá el 15 de noviembre a manifestarse para exigir la liberación de los presos políticos y el fin de la dictadura en Cuba.

"Soy una anciana de 74 años, impedida física, y voy a salir el 15 de noviembre a las calles de Holguín para pedir pacíficamente el fin de la dictadura", dijo en un video publicado en las redes sociales de la familia opositora Miranda Leyva.

Durante las manifestaciones del 11 de julio también salieron muchas personas mayores, hartas de la miseria y la represión, a exigir libertad y derechos.

Una de ellas, Sara Naranjo, se volvió viral por una foto suya con un caldero en la mano protestando en plena calle. La anciana de 87 años dijo en ese momento que estaba "aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo, no tengo agua, no tengo nada".

"Estos apagones me ponen malísima. Me falta el aire y busco el ventilador para ponerlo y no lo encuentro porque no hay luz. Quitan la luz y no tienen para cuándo ponerla. Y uno se aburre, se cansa, está uno loco, arrebatado", añadió.

La imagen de la señora inspiró incluso un mural en Miami.

Otra anciana cubana de 81 años salió a protestar al Capitolio durante las manifestaciones del 11J en La Habana.

"¡Vivimos más de 60 años en la mentira y engañados, esto tiene que acabarse, nos quitamos el ropaje del silencio", gritó la señora en plena calle habanera.