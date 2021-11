Joven sancionada por el 11J recibe acta de advertencia para que no se vincule a convocatoria del 15N

Joven sancionada por el 11J recibe acta de advertencia. Foto © Captura La Hora de Cuba/ Facebook

La Seguridad del Estado volvió a amenazar y advertir a la joven cubana Reyna Yacnara Barreto Batista, condenada a cuatro años de trabajo correccional con internamiento por manifestarse el 11J, para que no se vinculara a la convocatoria de la plataforma ciudadana Archipiélago para este 15N.

Según denuncia del director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantin, en Facebook, Barreto Batista fue citada e interrogada otra vez en Villa María Luisa, la sede operacional de la Seguridad del Estados en la provincia de Camagüey.

Allí, apunta Constantin, le hicieron un “Acta de Advertencia” para “que no siguiera mezclándose en grupos de redes sociales con contenido ‘contrarrevolucionario’”, además de cuestionarla verbalmente por sus declaraciones a medios independientes, como La Hora de Cuba, que ha seguido todo el proceso contra ella desde los eventos del 11 de julio último.

“Los interrogadores también la advirtieron para que no se vinculara de ninguna manera, ni presencial ni digitalmente, con la convocatoria de la ‘Marcha Cívica por el Cambio’ del 15N, ese gran terror para la Seguridad del Estado y el régimen”, apuntó el periodista independiente sobre las nuevas amenazas contra Barreto Batista.

El caso de esta joven trascendió porque fue agredida por un agente de policía cuando se manifestaba pacíficamente por las calles de Camagüey el 11J y fue condenada a cuatro años de trabajo correccional con internamiento por un tribunal de su provincia.

"No vale de nada quedarse callada. No vale nada afrontar una condena por gusto. Si hice algo la afronto, pero por gusto, no. Por defenderme de un golpe de tres hombres, no", declaró a la revista independiente La Hora de Cuba.

"Ellos dicen que yo soy una amenaza para el pueblo, que yo soy una amenaza para la sociedad. ¿Cómo yo voy a ser una amenaza para la sociedad, si yo lo único que hice fue defenderme? Aparte, en el juicio, ellos mismos dijeron que ellos no me habían dado ningún golpe, aparte de que ningún golpe mío había llegado a tocarlos. Entonces, ¿por qué esta condena? Me están arrebatando cuatro años de mi juventud por gusto", subrayó, además.

Esta joven relató que el 11 de julio en la calle Avellaneda los manifestantes se toparon con un cordón policial y allí se produjo el primer incidente violento, cuando un agente, sin motivo alguno, golpeó a un señor y lo tiró al suelo. Después, sin darse cuenta, un policía le dio a ella un piñazo en el brazo.

El artista visual Hamsel Oms Batista, residente en Ecuado y hermano de Barreto Batista, denunció en un video las arbitrariedades de este caso. "Los mismos policías en el juicio dijeron que en ningún momento ella les llegó a tocar a la cara y el video muestra que no hubo ningún tipo de daño físico de parte de mi hermana hacia los policías", afirmó.