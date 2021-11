Jurado de Premio Velázquez desmonta artículo de Razones de Cuba para vincular a Tania Brugueras con la CIA

Fernando Castro Flórez/Tania Brugueras Foto © Captura YouTube/

El filósofo, esteta y crítico de arte, Fernando Castro Flórez, desmotó un artículo del blog oficialista Razones de Cuba sobre la artista Tania Brugueras, en el que tratan de presentarla como una agente subvencionada por la CIA mediante el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2021, recién otorgado por el Ministerio de Cultura de España.

Castro Flórez, quien integró el jurado que concedió este reconocimiento a la artista cubana, catalogó al artículo como “absolutamente delirante, aunque interesante porque revela las paranoias del régimen cubano”.

“El artículo es un prodigio de estupidez, un compendio de falsedades y es un texto sintomático de la deriva (desde hace muchos años ya) paranoide y absolutamente enfermiza del propio sistema”, apuntó en su canal de YouTube el también académico español.

Igual apuntó que “sería sencillamente para que nos riéramos, pero no es una cosa de risa, porque resulta que este tipo de intoxicaciones, este tipo de auténticos fakes, este tipo de toxicidades informativas, tienen por misión perseguir, señalar, exiliar, marginar, generar un clima de violencia en torno a los artistas cubanos”.

También expuso en su análisis que “es evidente que al gobierno cubano, al régimen, no le sentó nada bien el premio a Tania Brugueras, porque supone el reconocimiento y la distinción a una artista, cuya trayectoria tiene un impecable compromiso ético-político”.

El académico consideró que la artista cubana premiada este año “es una de las grandes figuras de la disidencia político-cultural en Cuba y que haya sido distinguida con el más importante premio de artes plásticas en el ámbito hispanoamericano es algo que no los podía dejar indiferentes”.

“Es lógico que usaran el vetusto, obsoleto y paranoide argumentario de toda la vida para acusar a los que han concebido el premio y a la propia premiada como ‘agentes al servicio de la CIA’, ‘esbirros de los Estados Unidos’, ‘contrarrevolucionarios’ y por tanto gente absolutamente repugnante y merecedores de los peores créditos”, argumentó el profesor español.

No obstante, dijo, el artículo es un prodigio de estupidez y un compendio de falsedades. “Un ejemplo sintomático de la deriva, desde hace muchos años ya, del paranoide y enfermizo sistema cubano”, reiteró.

Señaló, además, que el autor del texto “es un lacayo de régimen que sofoca constantemente las libertades de los propios cubanos”

“Para un mediocre, para un mezquino, para una sabandija precultural o analfabeta en todos los sentidos, que se reconozca a una artista o a una bloguera es algo que tiene que horrorizarle”, expuso en su canal de Youtube.

El profesor apuntó que el artículo de Razones de Cuba, “que realmente debiera llamarse las Sin Razones de Cuba”, es una aberración al señalar que “este premio es un pago que habría hecho la CIA”.

“Realmente hay que ser muy cretino, hay que ser un completo demente para decir algo como eso”, puntualizó el reconocido académico.

“¿Este tipo realmente imagina que el jurado del premio Velázquez tiene financiación de la CIA? ¿Que el Ministerio de Cultura español es un brazo ejecutor de la CIA?”, preguntó Castro Flórez.

El catedrático consideró también que no hace falta estar financiado por nadie para ver en lo que se ha convertido la revolución cubana, “que hoy es algo lamentable, que revela lo peor de algunos sistemas políticos del mundo y que siempre está achacando toda su situación al embargo y a los Estados Unidos, a la CIA. No señores, es el momento de negarse a aceptar eso. No se puede seguir con ese discurso de los ‘progres’. No se puede seguir a esa izquierda ‘viejuna’”.

“No hace falta estar financiado por nadie, porque sencillamente hay una cosa que se llama el coraje de la verdad, que se llama resistencia, disidencia y plantar cara a la tiranía”, concluyó en su análisis.