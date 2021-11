Autoridades cubanas desmienten robo de sal de nitro y que haya fallecidos por consumirla

Sal de nitro Foto © Pixabay / PublicDomainImages / mkupiec7

Las autoridades cubanas desmintieron este jueves los rumores de un presunto robo de sal de nitro y aseguraron que no hay muertes en el país por esta causa.

"No hubo robo de sal de nitro ni hay fallecidos por consumirla", es el titular del diario oficialista Granma. Sin embargo, informaron que el origen del rumor en las redes sociales se debe al hurto de "cinco kilogramos de sal de cura, producto que contiene sal de nitro al 12 %, que no es letal y solo si se consume en grandes cantidades ocasiona diarreas".

El hecho delictivo tuvo lugar en Artemisa, el pasado 1ro. de noviembre, entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana. El robo se produjo específicamente en la UEB Logística de la Empresa Pecuaria Genética Los Naranjos, del Ministerio de la Agricultura.

Luis Agustín Beatón Tamayo, jefe de Seguridad y protección de la empresa, declaró que se mantienen las investigaciones y que aun no tienen a los culpables del robo.

Estas personas podrían estar incurriendo en un delito mayor si cometen fraude alimentario usando la sal de cura que robaron para elaboraciones en las que no debe emplearse. La prensa oficialista alertó que el Decreto-Ley No. 9 de la Inocuidad Alimentaria y su reglamento, el Decreto No. 18, incluyen sanciones específicas para estos casos.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública aclararon a la población cubana que "ningún niño o adolescente falleció por ingerir sal de nitro" en el país, desmintiendo los rumores que circulan en redes sociales.

La sal de nitro o nitrato de potasio se emplea en varias industrias incluida la alimentaria. Es un producto con propiedades bactericidas por lo que se usa en la conservación de alimentos, pero en dosis muy bien reguladas porque su consumo directo puede causar intoxicación e incluso muerte.

Principalmente se emplea en el proceso de curado de carnes y embutidos así como para elaborar conservas enlatadas. Es un ingrediente habitual en la preparación de salamis, chorizos, chistorras, espetecs y jamones, productos cada vez más ausentes de la dita cubana.

En octubre el director de la Empresa de la Sal (Ensal), Jorge Luis Bell Álvarez declaró a la prensa oficialista que los cortes prolongados de fluido eléctrico y la tecnología inapropiada están perjudicando la producción de sal en la isla.

La sal común también es un producto con períodos de escasez en Cuba y se reciben frecuentemente quejas por su mala calidad. Por ejemplo, la que llega por la cuota está húmeda y muchas veces con un color que no es blanco. Las bolsas que contienen el producto se rompen y se derrama el contenido.