Mientras crece la escasez, proyecto agrícola en Cuba recibe donación de 128 mil dólares

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La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, ubicada en Perico, Matanzas, anunció la recepción de una donación de insumos y equipos valorada en aproximadamente 128,000 dólares para fortalecer el proyecto CIENPINOS en Cuba.
La ayuda fue financiada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI) y gestionada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con sede en Costa Rica.
Según la publicación oficial de Indio Hatuey, «los recursos benefician a 33 fincas en Pinar del Río (Viñales y La Palma) y Cienfuegos (Cumanayagua y Abreus)».
Entre los insumos entregados se identificaron rollos de alambre de púas marca Motto, motosierras STIHL modelo MS 192, pulverizadores PRO-18, carretillas y herramientas diversas, visibles en las fotografías que acompañaron el anuncio.
La institución describió la iniciativa como un esfuerzo para «fomentar prácticas sostenibles, mejorar condiciones de trabajo y elevar la productividad con enfoque ambiental».
CIENPINOS es un proyecto de cooperación lanzado en abril de 2023 cuyo nombre combina las provincias de Cienfuegos y Pinar del Río, y trabaja en dos cadenas de valor: cabras silvopastoriles y cerdos de pastoreo en bosques mixtos de pino-encino.
La donación llega en medio de una crisis agrícola y alimentaria sin precedentes en la Isla.
Según el Programa Mundial de Alimentos, entre 2018 y 2023 la producción cubana de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz 87%, la de frijoles 70% y la de leche 58%.
Cuba importa alrededor del 70% de los alimentos que consume, con un gasto estimado de 2,000 millones de dólares anuales.
En abril de 2026, el 96,91% de la población cubana no tenía acceso adecuado a alimentos, según el Food Monitor Program, y cinco provincias —entre ellas Cienfuegos y Matanzas— se encontraban en niveles críticos de supervivencia alimentaria.
El sector agrícola ha tenido que recurrir a bueyes, búfalos y molinos de viento ante la falta de combustible, y la campaña de siembra al cierre de abril de 2026 se cumplió solo al 70%.
El economista Pedro Monreal calificó la crisis agropecuaria actual como «más profunda y prolongada» que la del Período Especial.
En ese contexto, la donación a 33 fincas —aunque modesta frente a la escala nacional del problema— contrasta con la situación generalizada de escasez que vive el campo cubano, donde el día del campesino encuentra mercados vacíos y la prensa oficial reconoce que «no hay economía para una solución de país».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Agrícola en Cuba y la Donación Sueca
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el proyecto CIENPINOS y cómo se beneficia con la donación?
El proyecto CIENPINOS es una iniciativa de cooperación agrícola en Cuba lanzada en abril de 2023, que se enfoca en las cadenas de valor de cabras silvopastoriles y cerdos de pastoreo en bosques mixtos de pino-encino. La donación de 128 mil dólares financia insumos y equipos para mejorar la sostenibilidad y productividad en 33 fincas de las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos.
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¿Cuál es la situación actual de la producción agrícola en Cuba?
La producción agrícola en Cuba atraviesa una crisis severa, con caídas significativas en la producción de alimentos básicos como carne de cerdo, arroz, frijoles y leche. Cuba importa alrededor del 70% de los alimentos que consume y enfrenta una crisis energética que ha obligado a recurrir a métodos de producción arcaicos, como el uso de tracción animal y molinos de viento.
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¿Cómo afecta la crisis agrícola a la población cubana?
El 96,91% de la población cubana no tiene acceso adecuado a alimentos, según el Food Monitor Program. La crisis alimentaria se ha agravado al punto de que muchas familias han tenido que reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen, y el 36% de la población sufre inseguridad alimentaria.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.