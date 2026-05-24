Mientras crece la escasez, proyecto agrícola en Cuba recibe donación de 128 mil dólares

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La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, ubicada en Perico, Matanzas, anunció la recepción de una donación de insumos y equipos valorada en aproximadamente 128,000 dólares para fortalecer el proyecto CIENPINOS en Cuba.

La ayuda fue financiada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI) y gestionada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con sede en Costa Rica.

Según la publicación oficial de Indio Hatuey, «los recursos benefician a 33 fincas en Pinar del Río (Viñales y La Palma) y Cienfuegos (Cumanayagua y Abreus)».

Entre los insumos entregados se identificaron rollos de alambre de púas marca Motto, motosierras STIHL modelo MS 192, pulverizadores PRO-18, carretillas y herramientas diversas, visibles en las fotografías que acompañaron el anuncio.

La institución describió la iniciativa como un esfuerzo para «fomentar prácticas sostenibles, mejorar condiciones de trabajo y elevar la productividad con enfoque ambiental».

CIENPINOS es un proyecto de cooperación lanzado en abril de 2023 cuyo nombre combina las provincias de Cienfuegos y Pinar del Río, y trabaja en dos cadenas de valor: cabras silvopastoriles y cerdos de pastoreo en bosques mixtos de pino-encino.

La donación llega en medio de una crisis agrícola y alimentaria sin precedentes en la Isla.

Según el Programa Mundial de Alimentos, entre 2018 y 2023 la producción cubana de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz 87%, la de frijoles 70% y la de leche 58%.

Cuba importa alrededor del 70% de los alimentos que consume, con un gasto estimado de 2,000 millones de dólares anuales.

En abril de 2026, el 96,91% de la población cubana no tenía acceso adecuado a alimentos, según el Food Monitor Program, y cinco provincias —entre ellas Cienfuegos y Matanzas— se encontraban en niveles críticos de supervivencia alimentaria.

El sector agrícola ha tenido que recurrir a bueyes, búfalos y molinos de viento ante la falta de combustible, y la campaña de siembra al cierre de abril de 2026 se cumplió solo al 70%.

El economista Pedro Monreal calificó la crisis agropecuaria actual como «más profunda y prolongada» que la del Período Especial.

En ese contexto, la donación a 33 fincas —aunque modesta frente a la escala nacional del problema— contrasta con la situación generalizada de escasez que vive el campo cubano, donde el día del campesino encuentra mercados vacíos y la prensa oficial reconoce que «no hay economía para una solución de país».