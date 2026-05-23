Las Tunas cancela feria agropecuaria por falta de combustible y las redes arden contra el régimen

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El Gobierno Provincial del Poder Popular de Las Tunas anunció la cancelación de la Feria Agrocomercial prevista para este sábado, alegando que no dispone del combustible necesario para acopiar y trasladar los productos alimenticios desde los municipios hasta la cabecera provincial.

El gobierno tunero culpó a la «política de asfixia económica impuesta por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba» y cerró el comunicado con el hashtag #TumbaElBloqueo, agradeciendo la «comprensión» de la población.

El texto desató una avalancha de comentarios furiosos que apuntaron a una contradicción imposible de ignorar, porque ese mismo viernes, el régimen movilizó decenas de ómnibus del transporte público para trasladar personas a la Tribuna Antiimperialista José Martí en La Habana, en un acto de respaldo a Raúl Castro encabezado por Miguel Díaz-Canel y convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas.

En Las Tunas también se organizaron matutinos especiales en instituciones para respaldar a Castro, todo ello mientras el propio gobierno provincial reconocía públicamente no tener combustible para mover alimentos.

Los cubanos no dejaron pasar la ironía. «No hay combustible para transportar comida al pueblo pero sí para mover al pueblo obligado a marchar y coger sol», escribió un comentarista.

Las tribunas empiezan ahora aunque no haya combustible

A pesar de la crisis de combustible en el país, el régimen cubano convocó tribunas abiertas en toda Cuba desde este sábado 23 de mayo hasta el 3 de junio, fecha en que Raúl Castro Ruz cumple 95 años.

Esta estrategia es la respuesta del gobierno a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Canal Caribe declaró que las movilizaciones buscan «condenar el despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana, y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario».

Lo que piensan los cubanos del uso de combustible para campañas políticas

Los cubanos han dejado fuertes críticas al gobierno. Un comentario fue directo: «Todo el combustible lo utilizaron el viernes. Se agotó y no puede haber para lo importante».

Una cubana preguntó lo que muchos pensaban: «¿Cómo que no hay combustible y cómo las guaguas para transportar personas para la marcha sí tenían?»

Las críticas apuntaron también a los privilegios de la nomenclatura. «Quítenle el combustible a los funcionarios del PCC y del Gobierno Provincial. Ellos sí tienen para moverse», señaló otro comentario.

Alguien más propuso: «Aporten el combustible de todos los funcionarios públicos para abastecer al pueblo, pues esa es su razón: servir al pueblo cubano».

Un comentarista resumió la lógica del régimen con sarcasmo: «Tal vez, si realizaran menos actos políticos, quedaría combustible para mover los alimentos del pueblo. Me parece a mí, y creo que al resto de los trabajadores de este país, que la comida es lo más necesario».

El Ministerio de Transporte anunció el 16 de mayo nuevos recortes en el sector, profundizando una crisis de movilidad y distribución de suministros que el régimen sigue atribuyendo al embargo mientras destina sus escasos recursos a sostener actos políticos.