Cubana Mavys Álvarez llamada a declarar en juicio contra allegados de Maradona por tráfico de personas

Maradona junto a Mavys Álvarez y figuras de su entorno Foto © YouTube/screenshot-AmericaTevé

La cubana Mavys Álvarez, expareja del astro del fútbol Diego Armando Maradona, fue citada por la Justicia Argentina para declarar en un juicio contra allegados al futbolista acusados de tráfico de personas.

Álvarez conoció a Maradona en Varadero, en el año 2000. Ella solo tenía 16 años. Fueron presentados por un allegado al futbolista que condujo a la joven desde Matanzas hasta el hotel donde se conocieron. El jugador comenzó una relación con ella y la llevó con él a Buenos Aires para un partido homenaje en 2001.

En septiembre Álvarez ofreció declaraciones a la prensa sobre su relación con el futbolista y cómo éste la introdujo en el mundo de las drogas. Unas semanas después la Organización no Gubernamental “Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina” impuso una demanda ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

El objetivo de dicha demanda es que se investigue si el entorno de Maradona incurrió en el delito de Trata de Personas al llevar a la joven a Buenos Aires en 2001.

“Es importante para mí destacar que durante mi estadía en Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal en dónde permanecí, habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí", contó Álvarez en la presentación hecha por sus abogados ante la Justicia.

"En Argentina, y aún siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas, la que se realizó en el país sin autorización de ninguna persona responsable por mí. En las mismas circunstancias me suministraron drogas en el país, las cuales me acarrearon una adicción durante muchos años. Las secuelas de lo que viví perduran hasta hoy", dijo la cubana.

La denuncia acusa a varios allegados al futbolista en aquella etapa entre los que está el exrepresentante de Maradona, Guillermo Coppola y colaboradores que estuvieron en Cuba, como Carlos Ferro Viera, Omar Suarez, Gabriel Buono, y Mariano Israelit.

Álvarez deberá presentarse ante el Juzgado Federal N°6, el 18 de noviembre. Está representada por el abogado Gastón Marano. Su testimonio es indispensable para avanzar en el caso en que interviene el fiscal Carlos Rívolo. Los acusados también serán notificados.

Crónica indicó que la cubana pidió ser considerada querellante y aportó gran cantidad de pruebas sobre su viaje a Argentina en 2001.

A finales de septiembre Álvarez conmocionó al mundo con declaraciones sobre su relación con Maradona, algo que había mantenido durante 20 años fuera de las cámaras.

Ofreció una detallada entrevista a Mario Pentón en AmericaTV. Sacó a la luz los vínculos de Diego con Fidel Castro, el consumo de drogas en Cuba y el efecto de esto en su vida.

La cubana ahora tiene 36 años. Posee fotos y documentos del tiempo en que vivió con Maradona en la casa de La Pradera, el Centro de Salud en La Habana donde el futbolista ingresó para desintoxicarse de las drogas.