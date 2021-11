Madre de joven fallecido en accidente provocado por camionero cubano en EE.UU. afirma "no lo he perdonado"

Madre de joven fallecido en accidente provocado por un cubano en EE.UU. Foto © Telemundo Denver / Captura

María Arellano, madre de un joven hispano que falleció en el accidente provocado por el camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos en una autopista de Denver, afirmó que no ha podido perdonar al responsable del suceso.

Luego de que un juez considerara culpable al cubano de causar un mortal accidente en la autopista I-70 de Colorado, en el que fallecieron cuatro personas y otras 10 resultaron heridas, la mujer afirmó que ha sido difícil recapitular los sucesos que arrebataron la vida a su hijo, Miguel Ángel Lamas, de 24 años de edad.

El aparatoso accidente ocurrió el 25 de abril del 2019 y Aguilera ha solicitado que los familiares de las víctimas lo dejen pedirles perdón, informó Telemundo Denver.

Arellano, sin embargo, dice que no está segura no estar preparada para permitirlo ahora mismo y asegura que a pesar de que entiende el sufrimiento de la familia del cubano, ella no lo ha perdonado.

"Yo no sé si pueda hacerlo (abrazar a Aguilera), quisiera ser fuerte pero no puedo, no puedo. Hagan lo que hagan con él, o pida lo que nos pida, a nosotros nada nos ayuda", expresó.

Comentó que el juicio era muy estresante, porque por primera vez se atrevió a mirar imágenes del accidente. "Yo creía que no aguantaba, el juez me pedía que saliera de la sala, yo nunca había visto las fotos y ahora yo lo miré, fue una cosa muy difícil", dijo.

Dijo que al ver a la madre del cubano se sintió mal. "Yo no sé que sentí cuando lo vi abrazar a su familia porque soy madre. Y sé que su mamá lo ha sentido demasiado, pero yo estoy peor. Ella qué no quisiera para su hija y yo qué no quiero para el mío. Fue una cosa muy difícil".

El hermano de Lamas asegura que María Arellano nunca ha sido la misma desde el accidente que cobró la vida del joven.

El aparatoso accidente ocurrió el 25 de abril de 2019, cuando Rogel Aguilera-Mederos, quien entonces tenía 23 años, perdió el control de una rastra cargada de madera que conducía a velocidades de hasta 85 mph, y que se había quedado sin frenos.

El incidente fue tan destructivo que provocó un choque en cadena y una explosión en la cual se incendiaron 26 autos.

En el hecho murieron 4 personas. El joven residente en Texas enfrentaba 41 cargos. Fue declarado inocente de 15 y culpable de 26, incluyendo cuatro cargos de homicidio vehicular, informó Telemundo Denver.

El juicio con jurado se extendió por dos semanas. En una de las audiencias se escuchó el testimonio de Aguilera, quien argumentó que el camión rastra que conducía se había quedado sin frenos y que perdió el control sin saber cómo evitar el accidente.

Tras recibir la sentencia, el cubano envió un mensaje a las familias de las víctimas: "Quiero decirles a esas familias que eso nunca fue intencional, nunca, yo quisiera que ellos me perdonaran y que Dios haga el milagro y toque su corazón".

"Quisiera hablar con ellos cara a cara, decirles que lo siento mucho y que me perdonen, que nunca fue intencional, que se los juro por Dios, que yo prefería haberme muerto. Yo nunca me fui para arriba del tráfico, nunca", expresó el joven entre lágrimas.