Saily González pide que respalden a Yunior García en La Habana el 14 de noviembre

La emprendedora y activista cubana Saily González, una de las moderadoras del grupo Archipiélago, exhortó este jueves a quienes estuvieran en La Habana a "pensar en ir a respaldar" al dramaturgo y actor Yunior García el próximo 14 de noviembre en su marcha en solitario con una rosa blanca por la avenida 23.

Durante una transmisión en Facebook, González consideró que García necesita ese respaldo y "lo merece también por toda esta valentía". A su entender, la carta donde el joven artista anunció su decisión de manifestarse en solitario es un "llamado a la responsabilidad ciudadana, a la responsabilidad individual, de participar en esta jornada cívica por el cambio".

La activista advirtió que desde Archipiélago siempre se ha insistido en la necesidad de no seguir a ningún líder para garantizar que la causa que defiende el colectivo continúe en caso de que sus principales figuras sean encarceladas. "Porque probablemente este movimiento intenten descabezarlo y estemos presos por algún tiempo. Y lo que es necesario es que el clamor por la libertad del pueblo cubano no se apague por que no estemos ninguno de nosotros", acotó.

"No somos nosotros los que decidimos que en Cuba no hay medicamentos, que en Cuba no hay comida, que en Cuba hay tiendas en MLC a las que no podemos acceder. No somos nosotros los que decidimos eso. Fueron ellos. Y precisamente contra ellos, contra estas malas decisiones, esta ineptitud que se ha mostrado desde el Gobierno cubano por resolver estos problemas, es por lo que se tiene que desarrollar la Marcha Cívica por el Cambio", argumentó la santaclareña.

Saily González también precisó que Yunior García cuenta con el apoyo de Archipiélago y que su decisión fue resultado de un consenso. "Nos pareció además bastante inteligente, en el sentido de que, en primer lugar, no es para nada una acción desmovilizadora. Todo lo contrario: es una acción que suma, es una acción que descubre cualquier proceder que pueda tener la tiranía con respecto a los activistas de Archipiélago", precisó.

"Es una acción que demuestra precisamente que nosotros tenemos toda la intención de marchar de forma cívica, de forma pacífica, de forma no violenta", agregó.

La joven de 30 años insistió en que la manifestación del 15 de noviembre se mantiene en todas las ciudades donde ha sido convocada e invitó a replicar ese mensaje. "No le hagan caso a quienes intentan desvirtuar este hecho, que para mí ha sido una jugada genial de Yunior García Aguilera, que tiene todo mi respaldo por supuesto, y que me parece que fuera de desmovilizar lo que logra es que más personas se sumen a esta manifestación y la entiendan como un hecho honrado, transparente", expresó.

González resaltó que en estos momentos la Marcha Cívica por el Cambio está recibiendo "muchísimo apoyo" y por ello "cada vez hay que tener menos miedo en este sentido"; con lo cual quiso ofrecer esperanzas a sus seguidores y confianza para salir el próximo lunes.

"El mundo está mirando a Cuba con antelación. El mundo está muy pendiente de lo que pasa en Cuba y cualquier represión que el Gobierno cubano lleve a cabo va a ser una nueva demostración de que en Cuba hay una dictadura y va a ser condenada por el mundo entero. Y en este sentido sería terrible para sus economías personales, porque todos sabemos que para ellos todo se trata de dinero", sostuvo.

Asimismo, informó que ella planea salir sola el día 15 si se lo permiten y llevará una flor al héroe de Santa Clara de su preferencia. "Lo haré con total conciencia, orgullo y muchísima dignidad", dijo.

"Las condiciones están dadas para que podamos exigir los cambios necesarios y la liberación de los más de 600 presos que tenemos ahora mismo. Cada paso que yo de va a ser exigiendo la liberación de esos presos políticos", concluyó.