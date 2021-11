Médicos cubanos en Venezuela son obligados a tuitear a favor del gobierno y contra el 15N

Médico cubano en Venezuela Foto © Twitter/@CTunapuy

Los colaboradores cubanos en Venezuela son obligados a publicar en la red social Twitter mensajes a favor del Gobierno cuando se acerca el 15 de noviembre, fecha de la convocatoria de una marcha pacífica a la que se opone el régimen.

Mensajes filtrados llegados a nuestra redacción muestran las órdenes emitidas por un funcionario de las misiones médicas en el país suramericano, quien solicita a los coordinadores de área "enviar las capturas de las publicaciones" que realizaron los colaboradores en las cuentas de Twitter durante el día.

"Esta jornada es intensa y hay que publicar bastante en Twitter para apoyar a nuestra Patria, ante las amenazas que pretende hacer el gobierno de los EE.UU. convocando marchas para "desestabilizar" a nuestra Revolución", señala uno de los mensajes.

Asimismo, indica "un tuitazo diario" con los hashtag #CubaVive, #CubaViveyAbraza, #CubaEsUnContinente y #CubaCoopera.

"Desde hoy deben iniciar Twitter las publicaciones lo mismo pueden ser en la mañana, tarde o en la noche . Pero es todos los días . Es una orientación de la UCCM. Espero el cumplimento de las misma de manera inmediata", ordena el/la funcionario/a.

Tuit de cubana en Venezuela con el hashtag #CubaCoopera. Captura de pantalla

Explica, además, que "Nuestra Cuba confía en nosotros" y que "No habrá marchita que valga", en referencia a la marcha pacífica convocada por miembros de la sociedad cubana para el 15 de noviembre (15N).

Al consultar en Twitter alguna de las etiquetas mencionadas, pueden leerse decenas de tuits publicados por miembros de la brigada médica de cubanos en Venezuela, destacando el trabajo de los doctores en ese país.

Tuit de cubana en Venezuela con el hashtag #CubaCoopera. Captura de pantalla

El gobierno cubano ha desplegado todo su arsenal propagandístico para contrarrestar el efecto de una protesta que aún no se realiza.

Dentro de Cuba decenas de ciudadanos han sido citados por la policía para interrogatorio, han sido amenazados, intimidados y hasta expulsados de sus centros de trabajo por afirmar que saldrían a la calle el 15N.

Ante estas acciones el jueves el relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre libertad sindical y reunión pacífica Clement Voule recordó al gobierno cubano "su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas".

Cuando se avecina el 15N el diplomático y jurista togolés afirmó que "es una violación de la obligación del estado acosar e intimidar a los organizadores para evitar protestas pacíficas", en respuesta a la campaña de acoso del régimen contra miembros de la plataforma cívica Archipiélago, promotora de la manifestación.

El pasado mes de agosto los miembros de la misión médica de Cuba en Venezuela también recibieron indicaciones de sus superiores para llevar a cabo un “tuitazo” para celebrar el aniversario del nacimiento de Fidel Castro y ensalzar su figura.

Un documento enviado a la redacción de CiberCuba daba cuenta de la estrategia de comunicación del régimen cubano y de la utilización de los galenos del país para fines propagandísticos y de culto a la personalidad del “eterno comandante”.

En esa ocasión CiberCuba analizó el tráfico de estos mensajes en Twitter y todo parece indicar que la estrategia no dio los resultados esperados. Solo el 0,1% de los médicos cubanos en Venezuela se sumaron a la iniciativa.

A continuación copiamos literalmente los mensajes filtrados a los que accedió CiberCuba:

"[12/11 8:21 AM] Buenos días a todos, estoy esperando por los coordinadores que no me han enviado el capture de las publicaciones que realizaron los colaboradores en las cuentas de Twitter el día de ayer. Todos los días antes de las 8:00 am tienen que mandarme el capture de las publicaciones del día anterior. Esta jornada es intensa y hay que publicar bastante en Twitter para apoyar a nuestra Patria, ante las amenazas que pretende hacer el gobierno de los EE.UU. convocando marchas para "desestabilizar" a nuestra Revolución.

[12/11 8:22 AM] : Se incumplió con esta información

[12/11 8:22 AM] A partir de hoy hay tuitazo todos los días

[12/11 8:31 AM] Aquí les envío los hashtags

#CubaVive

#CubaViveyAbraza

#CubaEsUnContinente

#CubaCoopera

Desde hoy deben iniciar Twitter las publicaciones lo mismo pueden ser en la mañana, tarde o en la noche . Pero es todos los días . Es una orientación de la UCCM. Espero el cumplimento de las misma de manera inmediata

[12/11 8:41 AM] Todos los colaboradores que hicieron publicaciones me envíe los capture a mi privado

[12/11 9:37 AM] #CubaVive

#CubaViveyAbraza

#CubaEsUnContinente

#CubaCoopera

[12/11 9:58 AM] Buenos días Compatriotas.

Cuba no va a permitir de ninguna manera que la agresión persistente del Gobierno de Estados Unidos contra el país altere la tranquilidad, la seguridad ciudadana y dañe la paz social característica de nuestro pueblo

Amor, pasión, entrega incondicional; así es el actuar diario de los

colaboradores de la Misión Médica Cubana en Venezuela.

Por indicación del Vicejefe Primero de la Misión Médica:

A partir de hoy viernes 12 de noviembre hasta el lunes 15 deben

realizarse por nuestros cooperantes en cada rincón de la geografía

venezolana intensas jornadas de participación en las diferentes redes sociales resaltando el compromiso revolucionario hacia la patria. Se deben realizar publicaciones las 24 horas (mañana, tarde y noche), al menos tener actividad con el uso de los siguientes hashtags #CubaVive

#CubaViveyAbraza #CubaEsUnContinente #CubaCoopera.

Nuestra Cuba confía en nosotros …… No habrá marchita que valga

Compay…. Viva Cuba Libre".

Twitter/@CTunapuy