Rapero cubano miembro de Archipiélago detenido por supuesto delito de pegar carteles en Cienfuegos

El rapero Carlos Ernesto Díaz González y su esposa Adianes Delgado Hernández Foto © Facebook / Ktivo Disidente

El rapero cubano Carlos Ernesto Díaz González resultó secuestrado este sábado por agentes de la Seguridad el Estado y se mantiene detenido bajo investigación, por supuestamente haber pegado carteles en el hospital de Cienfuegos.

“Alrededor de las 11 am del día de hoy sábado 13 de noviembre, 4 agentes vestidos de civil secuestraron a Carlos Ernesto Díaz González, mientras éste se dirigía a comprar cigarros en su barrio. Carlos es integrante de la plataforma Archipiélago en Cienfuegos”, informó David Martínez Espinosa, moderador de esta plataforma de la sociedad civil en Facebook.

El rapero podría estar hasta 72 horas retenido con el pretexto de estar siendo investigado por la falsa acusación que pesa sobre él. Según Martínez Espinosa, los agentes le explicaron a la esposa del músico que "Carlos había puesto carteles en el Hospital" y que por ese motivo lo estaban investigando.

“Cuando ella le dijo que eso era una falsa acusación ellos le dijeron que ‘lo estaban investigando’, para lo cual tenían 72 horas, tiempo que casualmente concluye el 16 de noviembre. De esta forma evitan que Carlos participe en la manifestación del 15N”, denunció el moderador de la plataforma que convoca a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N en Cuba.

Conocido como Ktivo Disidente, el rapero denunció recientemente el acoso policial del que estaba siendo víctima por sus temas musicales a favor de la democracia y por su activismo en contra de la dictadura, que le valió ser citado verbalmente por el Jefe de Sector de la PNR de la localidad de Punta Gorda, en la ciudad de Cienfuegos.

En una directa reciente en redes sociales, el rapero alertó: “Sé que me van a meter preso. Antes del 15 de noviembre es muy probable que esté en una prisión, no sé cuál podrá ser, ellos tienen bastante prisiones para eso”.

“Soy un cubano digno, y estoy muy orgulloso de mí y de mis compañeros. Y si el 15 de noviembre estoy en la calle y, ellos no me han metido preso, voy a marchar para exigir mis derechos. Está bueno ya”, manifestó el activista que dice mantener una “posición cívica frontal” en contra de la dictadura.

Luego de su detención, la esposa de Carlos, Adianes Delgado Hernández, recibió la visita de tres agentes del Ministerio del Interior (MININT) que “fueron a pedirle a que se presentara en el Departamento Técnico de Investigaciones (popularmente conocido como Todo el Mundo Canta), ubicado en Pueblo Grifo, para llevarle pasta, cepillo dental, entre otras pertenencias a su esposo”.

“Este hostigamiento es parte de las acciones de acoso policial e intimidación que las fuerzas represivas están ejerciendo sobre quienes han declarado su decisión de participar en la marcha del 15N”, indicó el moderador de Archipiélago en su post de denuncia.

Además, Martínez Espinosa exigió “el cese de estas acciones de acoso realizadas sobre Carlos Díaz y otros ciudadanos cubanos que solo están ejerciendo su derecho, reconocido universalmente, a manifestarse y expresarse libremente, así como su inmediata liberación”.

“Si no me dan una citación oficial, yo no voy a ningún lugar, que vengan a recogerme, a ver si de verdad estoy probando fuerza. Que vengan a recogerme con el tercio táctico, con la séptima flota de Margaret Thatcher, que yo voy a estar aquí. Yo no los estoy enfrentando, yo sencillamente estoy adoptando una postura con dignidad hasta el final”, dijo Díaz González a comienzos de noviembre.

Desgraciadamente, sus palabras han resultado ser proféticas, pues este sábado el rapero fue secuestrado por cuatro agentes vestidos de paisano que, sin citación ni procedimiento legal alguno, lo capturaron cuando se dirigía a hacer unas compras.

“Hagan lo que tengan que hacer. No me echen más miedo, por favor se los voy a pedir. Preso es preso. No sé con qué motivo, no sé qué causa me van a inventar o bajo qué artículo del Código Penal ustedes me puedan sancionar a mí. Yo trataré por todos los medios de no darles los motivo”, dijo Díaz González.

A pesar de no haberles dado motivo, los agentes de la Seguridad del Estado fabricaron el presunto delito de “pegar carteles” para detenerlo y mantenerlo tras las rejas hasta que pase el 15 de noviembre. Una estrategia que los represores del régimen cubano están aplicando a escala masiva en las últimas horas.