Periodista cubana Luz Escobar encara a agente de la Seguridad del Estado que le impide salir de su casa

La periodista independiente cubana Luz Escobar encaró este domingo al agente de la Seguridad del Estado que la vigila y le impide salir de su casa, quien la amenazó para que apagara el teléfono.

En una directa a través de Facebook puede verse el momento en que la reportera de 14 y Medio intenta salir de su edificio y un agente vestido de civil se lo impide.

"Baja el teléfono, baja el teléfono que me estás grabando", le ordena él en tono descompuesto, a lo que Escobar responde:

"Ah, no te puedo grabar, tú me puedes impedir salir pero yo no te puedo grabar".

Escobar se había posteado a las tres de la tarde de este domingo aplaudiendo en respuesta a la convocatoria del líder del grupo Archipiélago y promotor de la marcha cívica del 15 de noviembre (15N), Yunior García Aguilera, quien en horas de la mañana pidió a los cubanos aplaudir como una forma de oposición a la violencia del Estado cubano contra los ciudadanos.

A Escobar le habían advertido que desde este domingo pondrían un sitio policial en su casa para impedirle salir a manifestarse a las calles el lunes o reportar lo que ocurra en las avenidas del país.

Asimismo, el régimen cubano intentó intimidarla por medio de sus hijas y el viernes le envió una citación para advertirle sobre el cuidado de las niñas.

Al igual que a la reportera, al menos 9 periodistas independientes han sufrido intimidación y amenazas en los últimos días sobre represalias del gobierno si realizan la cobertura del 15N.

Esta mañana la vivienda de García Aguilera amaneció sitiada y el grupo de periodistas que se acercó para entrevistar al dramaturgo fue expulsado por la fuerza por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, y el sábado le fueron retiradas las credenciales a la agencia EFE, aunque las mismas les fueron devueltas en la mañana.

La marcha del 15N pide el fin de la violencia del Estado contra sus ciudadanos y la liberación de los presos políticos, especialmente aquellos que fueron detenidos en las protestas antigubernamentales del 11 de julio último.

Sin embargo, el gobierno la consideró ilegal e informó que procesaría por "desacato" a todo el que participe de la iniciativa.