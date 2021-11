Thais Mailén Franco amanece sitiada por la Seguridad del Estado: "Miedo a una madre vestida de blanco"

La activista cubana Thais Mailén Franco amaneció este lunes sitiada por la Seguridad del Estado, para impedirle que saliera a la calle a participar en la Marcha Pacífica por el Cambio, convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago.

A través de una transmisión en directo por su cuenta de Facebook, Thais mostró desde la puerta de su casa en Centro Habana la patrulla de la policía estacionada a unos metros.

"Cuando me levanté ahorita no había una alma, pero nada más que hice asomarme en la puerta, y está la presencia policial. (...) Parece que me estaban cazando la pelea", dijo.

La activista también pudo enseñar a varias personas apostadas en la esquina mirando hacia su vivienda.

"Es imposible vivir en un régimen así, es imposible vivir así, en esta dictadura, señores. Hay que salir a las calles, es el pueblo el que tiene que salir a las calles. Ven cómo tengo la cuadra", afirmó.

Thais, quien estuvo casi cinco meses detenida por participar en una protesta pacífica el 30 de abril, se paró en la puerta de su casa vestida de blanco, como había pedido Archipiélago en su convocatoria.

"Mis hijos no fueron a la escuela, yo no los mandé, porque a mis hijos nadie los va a coger para eso, esta tiranía no los va a coger para eso", aseguró.

La activista denunció que en estos días ha sido fuertemente amenazada y recalcó que la respuesta represiva del régimen, con detenciones, vigilancia y mítines de repudio, se debe solamente al miedo que tiene.

"Miedo a una mujer vestida de blanco, madre de tres hijos, gente en las esquinas", afirmó.

"Así amanecimos la mayoría de los disidentes, por eso les digo que esto pertenece al pueblo, el pueblo es el que tiene que salir a la calle", subrayó.

Al igual que Thais, otros promotores de la manifestación pacífica del 15N se encuentran sitiados en sus domicilios.

Uno de ellos es Evert Oscar, quien amaneció con un vehículo de la Seguridad del Estado apostado frente a su edificio.

"¡Para estos acosos sí hay combustible a derrochar!", cuestionó.

Oscar describió el carro como un Mercedes Sprinter, con chapa B218158, de la empresa niquelífera Che Guevara.

"Lastimosamente, el bochornoso dispositivo de espionaje cederista que tengo asignado, lleva dos días desplegado y al acecho. Se han descuidado mucho con tan bajo afán. Temen al pueblo indefenso con flores y banderas y un Martí...",agregó.

También está sitiado el periodista independiente Niober García Fournier.

"Cuando salió y tomó esta fotografía, los represores intentaron apresarlo", denunció el periodista independiente Raúl Gallego.

El activista Richard Almaguer Cabrera, residente en El Vedado, relató que sus vigilantes están escondidos en casa de una vecina.

"Salí a comprobar si salía qué pasaba y salió un avispero de momento, llamando a sus jefecitos. Yo soy libre y como libre moriré de cara al sol", describió.

Hasta el momento, al menos 26 personas en Cuba han sufrido arrestos por motivos asociados al 15N.

Del total, siete continúan en desaparición forzosa y otras cuatro se encuentran detenidas, según reportó Justicia 11J, grupo independiente de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en la Isla.