Thais Mailén Franco pide entre lágrimas a los cubanos salir a las calles el 15N: "Es hora de que este sufrimiento acabe"

La activista Thais Mailén Franco, quien estuvo casi cinco meses detenida por participar en una protesta pacífica el 30 de abril en La Habana, exhortó a los cubanos a salir a las calles el 15N por los presos políticos y para exigir la libertad que merece el pueblo.

A través de una emotiva transmisión en directo, Franco dijo que no puede dejar de pensar en el sufrimiento de las familias de cubanos que están en la cárcel por motivos políticos, y aprovechó para compartir con sus seguidores un fragmento de una canción de Maykel Osorbo en la que el rapero -quien está en prisión desde mayo- aboga por la libertad de los presos políticos.

La activista subrayó que mucho antes del 11J Maykel Osorbo ya luchaba por la libertad de todos, motivo por el cual instó a los cubanos a reflexionar y hacer algo ahora por él y por el resto de presos políticos de la isla.

"Hay muchos sufrimiento señores, hay mucho dolor y es hora de que este sufrimiento acabe", dijo Franco, quien incluso padece secuela física derivada de su encarcelamiento de varios meses.

“Se me salen las lágrimas, quiero decirles ¿por qué? Tenemos que ir a las calles señores, tenemos que ir a las calles por nuestros presos. No hay un solo instante, uno solo, en que no piense en todos nuestros presos y en todo el sufrimiento que nuestra Cuba tiene”, añadió entre lágrimas.

“El 15 de noviembre tenemos que ir a las calles por nuestros presos, por nuestra libertad. Abajo la dictadura castrista. Estamos superconectados. Patria y vida”, concluyó su sentido mensaje, que fue contestado con cientos de mensajes de cariño y apoyo a sus palabras.

Thais Mailén Franco Benítez fue excarcelada el 21 de septiembre tras casi cinco meses en prisión por manifestarse junto a un grupo de activistas el 30 de abril en la calle Obispo. Ese día, autoridades del régimen impidieron que visitaran a Luis Manuel Otero, líder del Movimiento San Isidro (MSI), que entonces libraba una huelga de hambre y sed en protesta por el robo de sus obras de arte y por el acoso sostenido de la Seguridad del Estado.

Madre de tres hijos que no se cansaron de pedir su liberación desde que fue arrestada ese día, Thais Mailén Franco fue liberada con medida cautelar.

Desde que salió de la cárcel aseguró que no la van a silenciar y que sigue firme en sus ideales porque "con la dictadura no se dialoga".

El 30 de abril fueron arrestados también Yuisán Cancio Vera, Inti Soto Romero, Esteban Rodríguez López, Luis Ángel Cuza Alfonso y Mary Karla Ares González. Esta última, periodista independiente, fue liberada a finales de mayo. El resto de los activistas aún permanecen recluidos en cárceles cubanas en el occidente del país.