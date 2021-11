Modelo cubana Gigi Maduq: ¿Pretendemos que nazca un Martí en el exterior y venga a salvarnos?

Gigi Maduq Foto © Instagram de la modelo

La joven modelo e influencer Gina Martínez, conocida en el mundo artístico y virtual como Gigi Maduq, mostró su apoyo a las peticiones de libertad de este 15 de noviembre y se preguntó si los cubanos dentro de la isla esperaban que naciera un José Martí fuera de Cuba que los salvara.

"Creo que se nos olvida que el Héroe Nacional pasó un exilio, perdió un huevo y murió luchando por la libertad de Cuba. No lo citemos más y tratemos de imitarle de una buena vez. ⁣¿Pretendemos que nazca un Martí en el exterior y venga a salvarnos?", cuestionó la cubana en una publicación en sus redes sociales, en la que compartió fotos suyas vestida de blanco.

"¿Pretendemos que un día un helicóptero salvador sobrevuele la isla para decirnos que hemos vivido un mal sueño de 62 años y que por arte de magia recuperamos la libertad arrebatada? No sé qué pretendemos", lamentó Maduq.

La joven, graduada de Comunicación y radicada en La Habana, condenó los actos de repudio frente a las casas de muchos cubanos durante los últimos días y aseguró que "el comunismo solo da para salvajes serviles que vociferan 'lagartija flaca' a una mujer con más dignidad que miles de cubanos". ⁣

"Le doy vuelta a quienes se prestan para los actos de repudio y no logro comprender cómo se puede vivir con tanta falta de vergüenza, cómo se puede vivir de manera tan miserable y cómo se acepta la miseria con alegría socialista, que es la más ignominiosa de las alegrías", cuestionó.

La influencer dijo que no tenía dudas de que los cubanos serán libres porque "no hay mal que dure 100 años", pero lo que tomará 60 años más será "sanar los corazones de una sociedad podrida, deshonesta, apática y sin vergüenza".

"Que Dios le de fuerza a esta generación, que deseosa del saneamiento se encuentra en la mayor encrucijada de su tiempo: luchar no solo contra una tiranía asesina sino contra su propia ascendencia", finalizó. ⁣

Gigi Maduq combina sus fotos como modelo y sus retos en redes sociales con videos y comentarios sobre la realidad de Cuba. El pasado 11 de julio dijo que nunca se había sentido más orgullosa de ser cubana cuando vio a miles de cubanos salir a pedir libertad a lo largo de la isla.

Unas semanas después, publicó un video en el que explicaba por qué Cuba es una dictadura y exhortaba a "comenzar a llamar a las cosas por su nombre".