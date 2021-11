Periodista español de El Chiringuito sale en defensa del régimen cubano

El periodista español Alfredo Duro Foto © Instagram / Alfredo Duro

El periodista español Alfredo Duro, tertuliano del conocido programa “El Chiringuito de Jugones”, salió en defensa del régimen cubano luego de que este reprimiera a los activistas y cubanos que se posicionaron a favor de la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago para este 15 de noviembre.

“¡Gracias eternas a los héroes que hace más de 60 años liberaron CUBA con su vida y consiguieron que los cubanos se sintieran orgullosos de sí mismos resistiendo el bloqueo más miserable de la historia!”, publicó en Twitter el periodista español, luego de que la jornada de protesta quedara marcada por el acoso, la violencia y la violencia de Estado impuesta por el régimen totalitario de La Habana.

Duro, según Wikipedia, “ha trabajado en diversos medios de comunicación, como MARCA, Intereconomía o la ya extinta ABC Punto Radio. A pesar de su corta trayectoria en el mundo del periodismo, con frecuencia ha protagonizado altercados en los platós de televisión o ha hecho declaraciones polémicas”.

Seguido por muchos internautas cubanos apasionados del futbol y del Real Madrid, Duro ha pasado en redes sociales a representar para muchos cubanos el papel del villano, o del extranjero que se atreve a opinar de una realidad que no conoce. La lluvia de comentarios no se ha hecho esperar, y Duro ha recibido un aluvión de opiniones que no lo dejan en buen lugar.

“Tendrá usted amplios conocimientos sobre deportes, pero de la situación en #Cuba no tiene la más remota idea, debía informarse con cubanos que viven en #Cuba y de los problemas que tienen, no por el embargo si no por el bloqueo impuesto por el @PartidoPCC y su dictadura comunista”, le indicó un usuario que compartió na imagen de la insignia nacional con un cartel que reivindica que “los cubanos tenemos derecho a tener derechos”.

“No brother; te seguía por el Madrid. No tienes la menor idea de lo que hablas; aquí no hay leche pa’ los niños, tienen a cientos de jóvenes vigilados por la policía. Vigilados por una simple marcha pacífica. El bloqueo afecta, pero esos que hace años liberaron Cuba están retorciendo”, le comentó otro.

“Te seguía @alfredoduro1, pero es decepcionante ver este tipo de enunciados. ¡Qué cobarde es alabar a un régimen comunista cuando tienes las comodidades que tienes desde Madrid, que el capitalismo te ofrece! Porque no creo que no cobres los euros que paga el tito @jpedrerol”, le expresó otro.

“¡Borra el tweet Alfredo! ¡Tu comunidad de Cuba te va a rechazar para toda la vida! ¡Ve a Cuba, pasa 3 semanas sin los euros que ganas y verás la vida que se vive a diario! ¡El comunismo y a esos asesinos que defiendes se merecen lo peor! Deberías aclarar tu mente y rectificar”, le aconsejó un tercero.

El tuit del periodista también recibió contestación de la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, quien le preguntó: “¿De qué liberación habla? Nos convirtieron en esclavos, no somos libres, un grupo de mafiosos nos secuestraron y queremos liberarnos, todo es una mentira, chantajes y represión contra el pueblo. Chantajean a unos para que repriman a otros, venga mañana y lo verá. #15NCuba”.