Detienen a cubano tras llenar de carteles su casa en Cárdenas

Un joven cubano fue detenido este lunes en Cárdenas tras llenar de carteles su casa en contra de la violencia, exigiendo elecciones libres y libertad en el país.

Las imágenes de su casa con los carteles desplegados por los balcones son compartidas por varios usuarios en las redes, quienes aseguraron que fue detenido por las autoridades en horas de la tarde de este lunes.

También comparten un vídeo grabado previamente donde el cubano Yosvany Daniel Ríos Cervantes denuncia con antelación su detención por parte de la Seguridad del Estado y la policía por “expresar sus inquietudes”

“Para los que no me conocen acá en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, me llamo Yosvany Daniel Ríos Cervantes, y si están viendo este video es porque ya estoy preso y estoy haciendo pública mi denuncia por expresar mis inquietudes”, dice en las imágenes grabadas este domingo.

Ríos Cervantes asegura en el video que “si me llega a pasar algo culpo a la Seguridad del Estado y a la PNR. Lo quiero dejar claro, porque se sabe cómo funciona y cómo se está viviendo. Todo lo vemos y sabemos, pero nadie hace nada”.

Expone también que tiene un hijo de 16 años “que sabe cómo funcionan ellos [Seguridad del Estado] y los métodos que utilizan. Ya ustedes lo ven, miren el circo que le hicieron a Yunior García hoy 14 de noviembre. No pudo salir de su casa, no se lo permitieron”

“¿En qué lugar del mundo sucede eso? No entiendo, pero es más tierra para la dictadura. Saben que están llegado a su fin, saben que el barco se está hundiendo y siguen tocando los violines. Bueno, los dejo. Saludos. ¡Patria y Vida? y seguimos en la lucha”, concluye en su mensaje.

Los usuarios que se identifican en Facebook como Yordanis Elias, Yoankelin Sánchez y Yanko Mesa difunden fotos, vídeos y el mensaje dejado previamente por Ríos Cervantes.

“Este hombre lo tomaron preso hoy a las 4:00 de la tarde y fue llevado directamente a una prisión. Es de Cárdenas, Matanzas”, dice el usuario Yordanis Elias.

Yosvany Daniel Ríos. Denuncia. Hace responsable a la DICTADURA CUBANA; de lo que le pueda suceder. Está siendo acosado por DSE. Nuestro hermano cubano. Desde Cárdenas. Matanzas. El cubano que nos mandó parte de su arte. En nombre de la libertad y el pueblo cubano. Libertad/Patria y Vida”, dice la publicación de Yanko Mesa.

La acción de Ríos Cervantes se integró a la convocatoria que hiciera la plataforma ciudadana Archipiélago para este 15N en la isla en contra de la violencia, a favor de la democracia y por la libertad de los presos en la isla.

En la jornada de este lunes, las autoridades en la isla militarizaron el país para impedir que ciudadanos se manifestaran contra el régimen y se expresaran libremente, además de desplegar decenas de operativos con actos de repudios y otras acciones de hostigamiento para impedir que activistas y personas salieran a marchar para exigir cambios en su país.