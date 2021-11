Candidato chileno inició debate presidencial con mensaje de apoyo al pueblo cubano

La comparecencia de Kast Foto © Twitter/Equipo Kast

El candidato chileno a la presidencia, José Antonio Kast, comenzó su debate electoral este lunes desplegando en TV una bandera cubana y dijo que “en algún momento se hará la libertad” en la isla.

“Quiero mostrar esta bandera y decirle a todo el pueblo cubano que estamos con ellos. Que en algún momento se hará la libertad para cada uno de ustedes”, declaró Kast, aspirante a mandatario por el Frente Social Cristiano, una coalición de los partidos Republicano y Conservador Cristiano.

El abogado católico es uno de los favoritos para ganar las elecciones que comenzarán el próximo 21 de noviembre, cuya segunda vuelta está prevista para el 19 de diciembre.

La semana pasada, unas declaraciones suyas a la prensa extranjera señalando las diferencias entre la dictadura de Augusto Pinochet y los actuales regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela causaron polémica en los medios y redes sociales.

“Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que, frente a elecciones democráticas, se realizaron y no se encerró a los opositores políticos. Y eso marca una diferencia fundamental”, dijo Kast.

El candidato de derecha, de 55 años, opina que Pinochet cumplió con la transición en las primeras elecciones democráticas de 1989. “No hay punto de comparación entre lo que ocurre en Cuba, donde llevan más de 70 años de dictadura; no hay comparación con la narcodictadura de Venezuela; y no hay punto de comparación con la dictadura de Ortega en Nicaragua”, aseguró.

Kast también ha dicho que los 17 años del régimen militar contribuyeron a “un desarrollo económico que permite hoy día que Chile haya pasado a ser uno de los países más destacados de Latinoamérica”.

También dejó claro en un programa de televisión que “cualquier persona que haya violado los derechos humanos, sea militar o no, yo no lo respaldo”.

En 2018, Kast escribió una columna sobre el Museo de la Memoria, en la cual relata las violaciones a los derechos humanos desde la experiencia de las víctimas: “Yo jamás he reivindicado la violación de los derechos humanos ni he negado la existencia de hechos tan violentos como la muerte, desaparición y tortura de miles de personas en el país. En este museo y en los libros de historia, hay pruebas concretas de ello y quien dude de eso o pretenda justificarlo, no tiene razón para ello”, aseguró.

Cuba ha sido un tema recurrente en esta carrera presidencial chilena. Gabriel Boric, diputado del Frente Amplio (izquierda) y principal rival de Kast, ha criticado al régimen de La Habana, aunque su aliado, el Partido Comunista de Chile, respalda el castrismo y firmó una declaración de apoyo a Daniel Ortega tras las pasadas elecciones en Nicaragua, cuestionadas por la Unión Europea y Estados Unidos.

Luego del estallido antigubernamental del pasado 11 de julio en la isla, Boric dijo solidarizarse “con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno”.

“Tengo un solo estándar en materia de violaciones a los derechos humanos, son inaceptables”, dijo el candidato por la coalición Apruebo Dignidad.

Por su parte, el candidato comunista a la presidencia de Chile, Eduardo Artés, dijo la semana pasada que en Cuba y Venezuela existe una avanzada “democracia”, al tiempo que criticó el sistema electoral de Estados Unidos e incluso el de su propio país.

En una entrevista exclusiva con el programa matutino “Contigo a La Moneda”, del canal Chilevisión, Artés, secretario general del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) y presidente de Unión Patriótica, defendió los mencionados regímenes y arremetió contra el capitalismo.