Cubadebate pregunta a los cubanos cómo están viviendo la nueva normalidad: "Con tremenda necesidad”

Calle de Cuba. Foto © CiberCuba

Cubanos responden al portal oficialista Cubadebate que están viviendo la nueva normalidad “con tremenda necesidad”, tras encuesta lanzada en sus redes sociales para saber cómo están los residentes en la isla desde que este 15 de noviembre se decretó la apertura de fronteras, se reiniciaron las clases presenciales y se aflojaron muchas de las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus.

“Envíanos tu foto: ¿Cómo estás viviendo la nueva normalidad? Esta semana retomamos la convocatoria. Manda tu imagen al correo cubadebate.cu@gmail.com y la publicaremos este domingo en nuestra página y redes sociales”, refiere el sondeo del citado medio en su perfil de Facebook.

Ante la pregunta, decenas de usuarios prefirieron responder con un “Me enfada” o un “Me divierte”, además de dejar más de 150 comentarios en respuesta a la indagación sobre la nueva normalidad en la isla.

Entre las opiniones no faltan las que con fina ironía respondieron que están viviendo con “las tiendas llenas de cosas, todo súper barato, no hay colas, las guaguas pasan cada cinco minutos. Una maravilla todo!!”, o que se sienten muy “feliz” porque “hay de todo: tienda surtida, alimentos por doquier, medicinas en abundancia, precios módicos, hospitales y escuelas con otro lux. Es increíble, qué te puedo decir. Maravillado de tu pregunta, que lejos de soñar y odiarme, no sé cómo tienes respeto y humanidad de reírte en nuestras caras”.

Otros usuarios molestos les respondieron que están viviendo “muy mal, con tremenda necesidad y ustedes engordando la panza cada día más… cínicos” o que siguen “en continuidad: apagones, escasez, sin medicinas, precios disparados y sin libertad de expresión. ¿Eso es lo normal, no?”.

Igual opinaron que se sienten “horrible. Hoy me metí dos horas esperando la A20. La cola de galerías Paseo crece más. Como si Cuba ha estado normal algún día. Ni cuando el indio Hatuey estuvo normal.

“¿Viviendo? o ¿sobreviviendo? Reformule su pregunta...”, apunta otro internauta.



Igual otras opiniones dicen que están “haciendo tremendas colas, arañando la tierra para que mis hijos puedan tener aunque sea el pan y el refresco de merienda, porque confituras no tienen porque están en MLC hace mucho tiempo y yo no tengo esa moneda, ni me la mandan”.



“Viendo cómo los jóvenes solo ven un FUTURO PRÓSPERO si abandonan la familia y el país que los vio nacer. Qué digo jóvenes, el 99.9% de los cubanos. Solo el 0.01% restante vive con la venda en los ojos”, concluye otro internauta.