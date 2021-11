Liberan a la activista cubana Carolina Barrero

Carolina Barrero Foto © Facebook/Carolina Barrero

La historiadora de arte y activista Carolina Barrero fue liberada este martes, un día después de haber sido detenida por salir a unirse a la marcha cívica del 15N convocada por la plataforma Archipiélago.

En un post que publicó en Facebook horas después de su liberación, Barrero relató que fue arrestada por la policía a pocos pasos de su casa, en medio de insultos de partidarios del régimen que, no conformes, le hicieron también un mitin de repudio al padre de la joven.

“Cuando salí a marchar ayer logré caminar entre gritos e insultos una media cuadra antes de que me metieran a la fuerza en la patrulla. Ahora supe que luego vinieron a mi casa unas 50 personas a hacerle un acto de repudio a mi padre. Le gritaron improperios desde la acera y luego pusieron música bien alto. No puedo estar más orgullosa de mi padre y de cómo los enfrentó de vuelta. Vuelvo a pensar ahora lo mismo que les dije mientras me detenían: ¿son estas las ideas que ustedes defienden? Se retratan”, relató la intelectual cubana.

Barrero pasó la noche en el centro de investigaciones del Vivac, “recluida en un pabellón sola con un guardia en la puerta”; y este martes, en la tarde, una instructora penal le abrió un expediente con una denuncia formal por el presunto delito de instigación a delinquir y le impuso una medida cautelar.

“Marchar por la liberación de los presos, por el respeto de nuestros derechos civiles y políticos no es delito. Delitos son los actos de repudio, las patrullas fuera de las casas, la criminalización de una parte de la ciudadanía por ejercer su voluntad y derecho de manifestación”, sostuvo la activista, quien se negó a regresar a su casa si antes no retiraban la vigilancia policial que ha mantenido la Seguridad del Estado durante seis meses.

“La patrulla, sin embargo, ya no está frente a mi casa. Me negué a volver si continuaban allí un día más”, afirmó.

Barrero denunció en su post que “el poder autoritario de Cuba solo reconoce como ciudadanos a quienes son afines a la ideología de un partido, al resto los ha convertido en enemigos”.

Añadió que el régimen, sin embargo, “olvida que el poder real no reside en el privilegio de unos pocos, el poder real está en la voluntad de cada uno de los ciudadanos. Y eso lo tenemos cada día más claro”.

La historiadora de arte acompañó su publicación con una foto que tomó, en la casa natal de José Martí, del original del periódico La Patria Libre, cuyo único número fue publicado por el Apóstol y Fermín Valdés Domínguez en 1869, y que reproduce el poema “Abdala”, en el cual Martí expone su concepto de la Patria.

Barrero concluye su publicación exigiendo la liberación de los manifestantes del 15N, del 11J y de todos los presos políticos y de conciencia en Cuba, y publica una lista de jóvenes que permanecen detenidos o en paradero desconocido tras intentar expresarse pacíficamente en respuesta a la convocatoria de Archipiélago.

La noticia de la liberación de Carolina Barrero fue dada a conocer inicialmente por el activista de derechos humanos Mag Jorge Castro en su cuenta de Twitter, quien ayer también difundió la alerta de su detención, luego de permanecer varios meses sitiada por la Seguridad del Estado.

La joven historiadora de arte, tras medio año de arresto domiciliario, decidió participar en la Marcha Cívica por el Cambio convocada para este lunes, además de anunciar que iba a “marchar por la libertad de Cuba” y que no regresaría "a mi casa por mi propia voluntad".

En su perfil de Facebook expuso: “Hoy en todas partes de mundo, a partir de las dos de la tarde, los cubanos salen a marchar. Allá donde pise un cubano pisa el suelo de la isla. Aquí saldremos también a partir de las dos de la tarde. Yo lo haré en algún punto, aunque solo sea hasta mi calle y no pienso volver a mi casa por mi propia voluntad. Marchen a los lugares donde debería residir la soberanía popular, el verdadero poder de la ciudadanía. Háganlo en paz y sin temor".

También dijo antes de salir de su casa que “ahora que terminan los actos de repudio y de reafirmación comienza nuestra marcha. La marcha convocada para hoy 15 de noviembre. La marcha de blanco por la liberación de los presos, por la libertad y el derecho común”.

Señaló que “los que defienden la ideología del partido comunista han salido de rojo y de negro a gritar consignas, a gritar insultos, a ser violentos sin que ninguna consecuencia caiga sobre ellos, mientras nosotros estamos sitiados y somos agredidos. Si en Cuba se respetase mínimamente el derecho de manifestación podríamos haber marchado todos juntos, cada uno defendiendo sus ideas".

Carolina dijo, además, que "a la prisión domiciliaria en la que llevo seis meses no voy volver. O nos dejan marchar en paz o verán ustedes qué hacer".