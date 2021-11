Alejandro Sanz felicita a su hijo recordando a su padre, cumplirían años el mismo día: "Las casualidades no son"

Alejandro Sanz y su hijo Alexander Foto © Instagram / Alejandro Sanz

Hoy es un día muy especial para el cantante español Alejandro Sanz. Este 17 de noviembre es el cumpleaños de su hijo Alex, y también sería el de su padre, y a ellos les ha querido rendir homenaje en sus redes sociales.

El reconocido cantante compartió un collage de los tres hombres de diferentes generaciones en las que aparecen de perfil y en blanco y negro. Una imagen en la que salta a la vista el parecido entre los tres.

"Ellos forman los perfiles de la persona que soy. Como hijo y como padre, nos vamos formando en generaciones para superar lo anterior. Mi padre me hizo mejor, y espero seguir su ejemplo para dar a mi hijo tanto y todo como ser humano para ser mejor que yo. Hoy, era el cumpleaños de mi padre y también es el de mi hijo Alex, y como he dicho, las casualidades no son. Este día tenía que ser. Os quiero", comentó el intérprete de "Corazón Partío" junto a la imagen.

Alexander es uno de los cuatro hijos del cantante, que además es papá de Manuela, Dylan y Alma. Es fruto de la relación extramatrimonial que tuvo la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera y nació en 2002. A día de hoy, el joven que está cumpliendo 19 años está siguiendo los pasos de su padre en el mundo de la música y le hemos visto compartir escenario con su padre en su última gira.

Seguidores y compañeros del cantante español se han sumado a esta bonita felicitaciones y son cientos los mensajes que le han mandado con sus mejores deseos.

Los últimos días han estado llenos de celebraciones para Alejandro Sanz, que la semana pasada también festejó el cumpleaños de su chica, la artista cubana Rachel Valdés, que cumplió 31 años.

Rachel Valdés celebró en Madrid una gran fiesta con temática cubana en la que disfrutó de música en directo, mojitos y también tuvo unas tartas personalizadas con la bandera cubana.

