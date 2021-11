Saily González a los cubanos: "El que se quede sentado esperando a que un líder venga, le esperan 62 mil milenios de esto"

La activista Saily González Velázquez calificó el viaje a España de Yunior García Aguilera de "decisión personal" que debe ser respetada, al tiempo que advirtió al pueblo cubano que la libertad de la isla no va de seguir a "líderes salvadores", sino de cada cual reconocerse como ciudadanos con derechos y salir a conquistarlos.

“El que se quede sentado esperando a que un líder venga, señores, le esperan 62 mil milenios de esto”, dijo González Velázquez en una transmisión en directo a través de Facebook este miércoles, en la que fue portadora de un mensaje que definió “de concordia” y “de aceptación de las decisiones ajenas”.

“Me parece que si alguien esperaba a un líder salvador que viniera a llevarlos como la libertad guiando al pueblo, es simplemente porque no entiende de qué va la lucha por los derechos y por la libertad de todos los cubanos”, acotó.

“El que esperó en Yunior un líder sé que hoy estará muy decepcionado, pero también voy a acarar una cosa, el que espere en mí una líder, decepciónese ya. Yo soy una simple emprendedora, influyente en las redes sociales. No siento que tengo suficiente madurez política como para llevar esto adelante y simplemente voy a ser una herramienta al servicio de las personas que quieran luchar por sus derechos dentro de Cuba y una herramienta para luchar por la liberación de los presos políticos", añadió.

La emprendedora y activista también dijo que el hecho de que el pueblo no haya salido este lunes 15 de noviembre a las calles fue consecuencia de la “campaña de terror” desplegada por el régimen desde las protestas del 11 de julio.

“Que el pueblo no haya salido masivamente al 15 de noviembre, que no se personara para combatir el acto de repudio que le hacían a Yunior o el acto de repudio que me hicieron a mí el 15 es una acción lógica que responde a la campaña de terror y a la campaña de violencia que desató el régimen desde el 11 de julio y en los días previos al 15 de noviembre”, precisó.

Finalmente, Saily González llamó, en el caso de Yunior, a evitar comparaciones con otros activistas y subrayó que no considera que nadie tenga derecho a juzgar ni a repudiar lo que hizo.

“Aguantar esta presión precisa de cierta seguridad que hay que creerse que se tiene realmente y en este sentido entiendo totalmente que Yunior no sienta que la haya tenido”, acotó.

"Lo podría hacer yo o lo podría hacer el futuro líder”, enfatizó, y llamó a entender de una buena vez que los calificados de “líderes” no son más que “simples herramientas”, portadores de un mensaje, en este caso de libertad, que debe cundir en la ciudadanía.

El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, que llegó a España junto a su esposa Dayana Prieto este miércoles, admitió en entrevista con el cineasta Ian Padrón que la decisión de salir de Cuba fue solo suya. "No soy una máquina, lo siento, soy una persona", dijo a quienes juzgan su salida de Cuba.