Activista Saily González logra marchar en contra de la violencia y la represión en Cuba

La activista cubana Saily González logró marchar en solitario este jueves por varias calles de la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, en contra de la violencia y la represión en Cuba

La moderadora de la plataforma Archipiélago realizó su caminata desde su casa hasta el parque de La Rotonda, para llevarle una flor a Antonio Maceo.

Durante el recorrido, que transmitió en vivo por su cuenta de Facebook, recordó el aniversario del acuartelamiento de San Isidro y exigió la libertad de dos de sus protagonistas que están hoy presos: los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, este último con una condición de salud muy delicada.

Expuso también que “esta manifestación individual, cívica y totalmente pacífica, es mi acto de oposición ante lo que está sucediendo hoy en Cuba”.

Recordó que aún hay más de 600 personas presas en la isla, después del 11J, muchas de la cuales fueron condenadas en juicios sumarios a largas sanciones, “justamente por expresarse, por pedir Patria y Vida, que es lo que queremos, porque no queremos muertes, no queremos socialismo y nuestros derechos deben ser respetados”.

También señaló que después del 15N hay más personas presas como Rainel Rodríguez, un adolescente de15 años, recluido por el régimen en una escuela de conducta por salir a manifestarse, y de Adrián Nápoles, preso por salir a marchar con una flor en Las Tunas.

“Este tipo de injusticia no se puede seguir permitiendo en Cuba. Yo no voy a exhortar a nadie que haga lo que yo hago, porque para eso se necesita convicción, tener las cosas claras y yo no voy a parar, desde mi posición, desde dentro de Cuba, desde Santa Clara”, comentó en la directa que realizó para documentar su marcha pacífica.

La activista mostró como caminó sola en el trayecto, además de insistir en que ella no había convocado a nadie, que solo estaba cumpliendo su promesa de que marcharía en el momento que le levantaran la vigilancia que le impedía salir de su casa. “Y qué suerte que pueda ser hoy, 18 de noviembre”, apuntó para reiterar su homenaje a los acuartelados de San Isidro.

“Este es mi homenaje también a esas personas que comenzaron hace un año esta lucha para exigir nuestros derechos, para exigir libertades”, puntualizó.

“La situación de las carencias en Cuba se ha vuelto insostenible y la culpa no es del bloqueo, es del gobierno cubano, que en medio de una pandemia decidió seguir construyendo hoteles, que se ha pasado, por donde ustedes saben, las necesidades del pueblo cubano”, argumentó, además.

Asimismo, la moderadora de Archipiélago destacó la solidaridad que ha causado “todo esto en Cuba”.

Comentó que le llevó su flor a Maceo porque es uno de los próceres cubanos de más valentía y que ahora más que nunca se le debe pedir "valentía al pueblo cubano".

En otra publicación de su perfil de Facebook afirmó que ya estaba de regreso en su casa y reiteró su demanda para la libertad de los presos políticos en la isla.

Este lunes González había asegurado que “si no salgo hoy, voy a salir mañana, el 15N para mí es todos los días”, tras haber sido impedida salir de su casa por un acto de repudio organizado por las autoridades.

Prometió que saldría a exigir sus derechos y la libertad de los más de 600 presos políticos que hay hoy en la isla, como finalmente lo concretó este jueves.