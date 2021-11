Liberan a adolescente cubano Reniel Rodríguez, detenido por marchar el 15N en Matanzas

Reniel y su madre Foto © Facebook/Periódico Girón

El joven activista cubano Reniel Rodríguez fue liberado este jueves tras haber sido detenido y llevado a un Centro de reeducación, luego de que saliera el pasado 15 de noviembre, vestido de blanco, a las calles de Cárdenas, Matanzas.

En un breve video, Rodríguez, de sólo 16 años y que firma en Twitter como @LunaticoDebates, animó a los cubanos la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago.

Sometido a presiones por la Seguridad del Estado, borró luego su tuit y pidió que no se divulgara. Él mismo explicó estas circunstancias en sus redes sociales, antes de ser conducido a la Escuela de Formación Integral (EFI), en Matanzas, un centro de reeducación para menores con "problemas de conducta".

En los últimos meses, desde su cuenta de Twitter, el adolescente no había dejado de fustigar al gobierno, pedir la libertad de los presos políticos y criticar el adoctrinamiento escolar en la isla.

Su arresto provocó una gran campaña de protesta en las redes sociales y poco después, el diario oficialista Girón, de Matanzas, publicó una entrevista con María Josefa González Mayé, madre del menor.

González Mayé, visiblemente nerviosa, dijo a Girón que su hijo "instigó a la desobediencia" porque la marcha del 15N era "ilegal" y pidió "a todos los padres que, por favor, estemos más pendientes a las redes sociales de nuestros hijos".

"Mi hijo en el día 15 subió a las redes un video, un videíto, una convocatoria que hizo. Yo lo supe después, muy tarde, no lo supe en un primer momento. Al otro día vinieron unos oficiales. Me pidieron... me explicaron la situación que estaba pasando, que necesitaban que yo llevara al niño a Menores para conversar con él. Yo fui a la escuela, lo recogí y lo llevé", aseguró González en su testimonio, visiblemente editado.

Según González, ella estuvo presente durante el interrogatorio a su hijo en el EFI, al que calificó de "escuela".

"A mi niño lo trataron muy bien en todo momento. Habló mucho con ellos (los interrogadores)... de todo. Ellos estaban ahí y mi hijo estaba perfectamente bien ahí con ellos, lo trataron bien", dijo.

"Ya mi hijo sabía lo que había hecho, ya él sabía, él tuvo un regaño muy fuerte en la casa. Él llegó bien ahí, llegó normal. Después se le informó que tenía que venir para acá... Imagínate, él como todo niño al fin no entendía por qué. Él no entendía por qué él venía para acá. Yo en un momento también me puse... no veía, pensé que era otro lugar", contó sin mencionar la marcha del 15N.

González dijo que se calmó cuando visitó el centro porque "el director del centro y los trabajadores de aquí" tenían "un buen trato con los muchachos. O sea, yo me fui con otro concepto, sinceramente me fui con otro concepto".

La madre de Reniel Rodríguez precisó que su hijo estuvo dos días en el centro de reeducación.

Poco antes, la Alianza Juvenil Libertaria, organización a la que pertenece el menor, aseguró que el activista había sido rapado en el Centro para Menores (un procedimiento habitual en este tipo de lugares) y solo tenía acceso a una llamada. En las fotos divulgadas por Girón junto a su madre se le ve, sin embargo, con pelo.

El diario oficialista Girón respondió en Facebook a las críticas por la detención con un mismo mensaje, repetido sucesivamente: "Se aclaró que la convocatoria a marchar era ilegal, por lo tanto el menor instigó a la desobediencia. No cumplir la ley, en cualquier lugar del mundo, tiene consecuencias".

"Como en Cuba los hechos de los menores no tipifican como delitos, se llevan a una escuela por unos días donde se les orienta y se les enseña a evaluar su comportamiento cívico. De todos modos el muchacho se encuentra bien y en su casa, la madre agradece por la atención recibida y alerta a otros padres sobre el uso de las redes por los adolescentes. Al final, ese niño es una víctima de una intensa manipulación en las redes sociales", aseguró Girón.