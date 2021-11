Activista cubano de 16 años fue detenido, ingresado en centro correccional y rapado tras marchar el 15N

Reniel Rodríguez Foto © Twitter/LunaticoDebates

El adolescente cubano Reniel Rodríguez, que marchó vestido de blanco el pasado 15N por una calle de Cárdenas, en Matanzas, ha sido detenido este miércoles por la policía del régimen, denunciaron varios activistas en Twitter.

La Alianza Juvenil Libertaria señaló que Rodríguez, que tiene apenas 16 años, se encuentra recluido en la Escuela de Formación Integral (EFI) en Matanzas. Las autoridades lo raparon y sólo tiene acceso a una llamada, dijo la organización.

"Estos centros son dirigidos por el Ministerio del Interior. Donde se asegura un completo adoctrinamiento y cambio de conducta para los jóvenes", agregó la Alianza.

Rainel Rodríguez, conocido en las redes sociales como "Lunático Debates" publicó el 15 de noviembre un video donde se sumaba a la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago, y pedía al pueblo que se sumara.

Antes de ser conducido a las dependencias policiales, un miembro del Partido Comunista, presuntamente orientado por la Seguridad del Estado, le ordenó borrar el video de su marcha, y escribir un tuit en el que pedía a sus seguidores que no siguieran divulgándolo, cosa que hizo.

En los últimos meses, desde su cuenta de Twitter Rodríguez no había dejado de fustigar al gobierno, pedir la libertad de los presos políticos y criticar el adoctrinamiento escolar.

"Este joven lunático lo hizo y lo dejamos solo, alguien que seguro lo quiere mucho le escribió, le dijo que dejara eso, que estaba poniendo en juego su futuro y contestó: «estoy buscando mi futuro» (y el mío y el de mis hijos y el de millones de cubanos, aunque algunos no lo merezcan).

Por supuesto una tamaña ofensa, un delito tan horrendo como este no pasa desapercibido y enseguida las hordas represoras se lanzaron a por la presa y con amenazas a la familia, llamadas telefónicas y la eficacia que los caracteriza para infundir terror (lastima no para producir alimentos) lograron que el muchacho regresara a casa a tranquilizar a su madre derrumbada, eliminara su publicación y, ya con las aguas más en calma, lo apresaron", escribió alguien que firma Saúl Aguirre en la página de Archipiélago en Facebook.

"Dieciséis años tenía José Martí cuando fue a prisión, los grilletes le dejaron huellas que les quedaron toda su vida, la misma edad de Rainel a quién las cicatrices le durarán lo mismo. No podemos dejarlo solo nuevamente, todas las madres deberían sentir en Rainel a un hijo suyo y como tal deberían actuar, basta ya de pedir silencio a los hijos para no que no se busquen problemas, el silencio en estos casos nos hace cómplices. Cardenas entera se debe volcar al lugar donde lo retienen, no porque lo diga yo, o Yunior, o Juanito González, es porque la única acción digna", agregó.

Tal vez mañana lo suelten, puede que lo obliguen a hacer una directa arrepintiéndose o aclarando sus acciones como hicieron con @YoUsoMiNasobuco, o lo monten en un avión a Europa para que lo puedan criticar todos los valientes que no hacen nada y critican todo, el punto es que no se puede normalizar este proceder, que ya es común en nustro país, porque mañana puede ser un familiar nuestro, mañana puedes ser tú", concluyó.

El gobierno cubano consiguió ahogar la marcha ciudadana convocada para este 15N con un amplio despliegue policial y militar en todo el país. Unas pocas personas pudieron caminar libremente por las calles vestidos de blanco y la mayoría fueron detenidas. El operativo gubernamental incluyó activistas y periodistas independientes rodeados en sus hogares por policías uniformados y agentes de la seguridad del Estado, así como varios actos de repudio.

Los disidentes compartieron videos y fotografías de policías y partidarios del gobierno rodeando sus casas. Algunos se grabaron saliendo a la calle vestidos de blanco como acto de protesta. Según organizaciones independientes de monitoreo, el total de arrestos ronda las 80 personas, de las cuales una veintena siguen detenidas.