Saily González denuncia su secuestro por la Seguridad del Estado: "El activismo femenino en Cuba es muy peligroso"

La activista cubana Saily González, una de las promotoras de la marcha cívica del 15N, denunció que en la tarde de este sábado fue secuestrada en plena vía pública por tres agentes de la Seguridad del Estado que intentaron intimidarla.

En una directa de Facebook la joven, residente en Santa Clara, llamó a los usuarios de internet a denunciar lo que pasa con las mujeres activistas en la isla, que son sometidas por agentes de la Seguridad del Estado a actos violentos e intimidatorios que se inscriben en la violencia de género.

Sobre el caso en particular contó que sobre las 2 pm, cuando iba a llevarle medicinas a su suegra y a encontrarse con unos amigos, fue abordada por dos hombres vestidos de civil que le pidieron que los acompañara a un vehículo, donde también había un conductor.

Allí intentaron arrebatarle el teléfono y lo lograron después de un forcejeo, relató González, quien es conocida en las redes sociales como Saily de Amarillo.

"Ellos me secuestraron, me hablaron de forma muy violenta, me llevaron por la circunvalación de Santa Clara hasta un lugar que se llama la bloquera, y les pregunté si no les daba vergüenza secuestrar a una mujer y defender a una dictadura que mantiene a más de 600 presos políticos", afirmó la joven.

Luego –dijo– se presentaron otras dos personas en una moto que intentaron hacerle creer que ella estaba allí por lo que presuntamente "le mandan a hacer", en referencia a su participación en el proyecto cívico que convocó a la marcha del 15N.

"Les respondí que a mí no me paga nadie, y que ellos lo sabían, porque ellos lo saben todo", subrayó.

Contó en una directa de poco más de seis minutos que los agentes que llegaron en una moto tampoco se identificaron, y el chofer, quien supuestamente se llamaría Duniesky, fue bastante grosero.

La activista, del grupo Archipiélago, expresó que esos cinco hombres fueron partícipes de "un acto intimidatorio, coercitivo, violatorio de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres".

"Finalmente conversamos y ellos intentaron convencerme de que el socialismo puede sacar esto adelante, a lo que respondí que definitivamente no nos íbamos a entender", señaló.

Para González es importante que se sepa lo que está pasando con las activistas en Cuba.

"El activismo político femenino es un peligro en Cuba, así ha pasado con Carolina Barrero a quien le han hecho la vida un yogurt, ha pasado con Camila Acosta y con otras mujeres activistas, porque ellos en su forma de actuar machista se creen con el derecho de intimidarnos a nosotras las mujeres y creo que por eso se debe denunciar", subrayó.

Asimismo, advirtió que de ocurrir otros secuestros las personas que estén al tanto la darán por desaparecida. Esto es importante porque ellos le temen a esa palabra, y la denuncia precisa en redes es el único modo que tenemos de defendernos acá en Cuba, explicó.

González ha sido objeto de una férrea persecución y vigilancia por parte de las autoridades cubanas por la iniciativa del 15N. Desde hace varias semanas ha sufrido amenazas e incluso le advirtieron que le abrirían una causa penal, en represalias por su vínculo con Archipiélago.