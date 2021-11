Esposa de Yunior García responde a las críticas: "Seamos libres y después luchemos por la libertad"

Dayana Prieto y Yunior García asediados por acto de repudio. Foto © Facebook/Dayana Prieto

La productora Dayana Prieto pidió que primero “seamos libres y después luchemos por la libertad”, en respuesta a las críticas por la decisión de su esposo, Yunior García Aguilera, de salir hacia España junto a ella.

Prieto envió este sábado un mensaje directo en su perfil de Facebook a quienes “hoy van por ahí rasgando vestiduras ajenas, condenando y creyéndose infalibles”, además de exponer su punto de vista sobre el autoexilio de los dos activistas.

Comentó que “algunos exigen que el ser humano se separe del activista político, o como han dicho también, que un líder debe actuar desde la frivolidad y no desde los sentimientos más genuinos”.

“¿Eso es posible? ¿Es eso lo que quieren? ¿Se sienten bien replicando los actos de repudio? ¿Jugar a ser Dios les alimenta el ego?”, cuestionó la productora.

Igual se preguntó qué sería preferible: “¿un dictador duro, sin flojeras? ¿Un activista político sin sentimientos de humanismo, sin principios éticos y morales que empiezan desde la protección a la familia? ¿Un líder sin responsabilidad ni compromisos universales con la paz y el diálogo fraterno? ¿Un fracasado sin amor propio dispuesto a morir y que otros mueran en enfrentamientos de vecinos contra vecinos? ¿Un represor que no transmita emociones cuando le habla a su pueblo? ¿Que transmita poder, firmeza, que muestre su ejército para que sepan lo valiente que es? ¿Un egocéntrico que desaparezca todo lo que pueda iluminar el pensamiento individual de cada cubano y los condene a vivir en las pequeñas parcelas de las miserias humanas?”.

“Si es todo eso lo que quieren algunos, pues déjenme decirles que ya lo tienen”, respondió la activista.

Prieto añadió que desde hace 62 años hay personas así “gobernando la granja”. “Disfruten entonces y aclamen a sus jefes, que deben estar muy felices de escucharlos y ver como algunos cubanos matan su propia voluntad de ser libres porque, tristemente, no pueden apartarse de la impiedad”, sentenció, además.

También consideró que en lo personal su “tránsito por este proceso es exactamente desde la filantropía”, y que está “totalmente en contra de todo eso que algunos están exigiendo”.

Reiteró que está “a favor de los derechos humanos primordiales que nos deben ser devueltos a los cubanos, incluyendo el derecho del libre albedrío”.

Pidió, además, que se “abracen, besen, y refúgiense en seres humanos y no en estatuas magnificadas. Y entre beso y beso sigamos haciendo el amor y no la guerra”.

La activista instó a “que se curen de la ira que habita las almas humilladas y no muestren tanta fragilidad”.

“Levántense, cubanos de bien y dejen por debajo las maldades, el morbo, las aberraciones. Escuchen y practiquen un lenguaje nuevo. Desconecten el suero que nos ponen al nacer con concentrados ideológicos, porque los está matando a todos. A unos por reacciones adversas y a otros por sobredosis. ¡Seamos libres y después luchemos por la libertad!”, concluyó en su publicación.

Tras este mensaje, la primera declaración de la activista en su red social, una usuaria comentó que sus palabras “eran necesarias, imprescindibles, en este momento”.

Otro de los internautas que comentó la publicación de Prieto fue el activista de Archipiélago, el profesor David Martínez Espinosa, quien aseguró que “desde Cienfuegos, tienen todo mi apoyo, los quiero mucho a los dos. Que Dios los bendiga siempre por todo el servicio que han hecho a la causa de la justicia en Cuba. Cuídense y sigan haciendo el bien”.

No obstante, tampoco faltaron cuestionamientos al punto de vista de la esposa del dramaturgo y a la decisión de salir del país por parte del también actor.

“Esto es sólo la perspectiva de una persona que le ofrece apoyo emocional a Yunior. Aquí hubo una convocatoria y un representante que se extrajo por sí mismo. Los sentimientos de esperanza que él mismo cultivó se atropellaron una vez más. Somos cubanos acostumbrados a sufrir decepciones. Ésta es sólo una más”, argumentó una usuaria.

“Yo quisiera conocer a alguien que bajo presión tome decisiones inequívocas. Puede existir pero el 99.99 % actuamos de forma no esperada. Por eso no me preocupa la decisión tomada por Yunior. Su idea fue buena y esa es la que me queda. Lo demás no me toca jugar. Patria y Vida”, le respondió otro internauta.