Cubana Yamile Wilson le pone azúcar a La Voz España con "Lágrimas Negras"

La cantante Yamile Wilson inundó de sabor cubano el plató de Antena 3 en los asaltos de La Voz España de este sábado con una brillante interpretación de "Lágrimas negras", el reconocido bolero cubano compuesto por Miguel Matamoros a finales de los años veinte.

Vestida de blanco, con la elegancia, el ritmo y el derroche de talento que ha caracterizado su paso por el programa, Wilson creó magia entre los espectadores, sobre todo los jueces y sus asesores, que disfrutaron al máximo la voz y la actuación de la cubana sobre el escenario.

"Empezar así es empezar con buen pie y con alegría", dijo Pablo Alborán, coach de Yamilé, sobre su actuación, que abrió la noche de asaltos de este sábado. El cantautor español celebró "la energía, la positividad, la lucha, el esfuerzo, el trabajo y la sonrisa que tienes siempre".

"Desde que te subes al escenario todo cambia, me encanta poder saborear tus raíces, tener a Cuba presente. Me dan ganas de irme a La Habana y aprender toda su riqueza cultural. Me inspiras muchísimo", le dijo la cantante María José Llergo.

La sabrosura y la energía que despertó la actuación de Yamile fue tal, que Malú, David Bisbal, Luis Fonsi y Greeicy no pudieron evitar subirse al escenario a bailar.

La cubana pasó a los asaltos luego de librar una explosiva batalla con el tema "Bang Bang" de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj, junto a otras dos fuertes concursantes del equipo de Pablo Alborán.

Sin embargo, Yamile no logró pasar a la siguiente fase del concurso, ya que de las tres cantantes que quedaban en el equipo Alborán, el público eligió a una, el artista español a otra y la cubana quedó fuera de la competencia.

Alborán justificó su decisión diciendo que la concursante elegida por él, Toyemi, ha tenido más evolución durante el programa.

La cubana se despidió feliz por la experiencia y por haber cumplido un sueño. "Viva Cuba" fueron sus últimas palabras en el popular concurso televisivo.

